Quién es la cantante argentina que se sumó a una reconocida plataforma de contenido para adultos

En medio de los preparativos para un nuevo tour, la cantante argentina Cazzu confirmó que se sumó a OnlyFans, la plataforma de fotos y videos para adultos. La noticia no tardó en expandirse y encendió la expectativa de sus seguidores, que rápidamente viralizaron el anuncio.

Con una publicación sugestiva en redes sociales, la artista eligió anunciar su desembarco en el sitio con una foto íntima frente al espejo y un mensaje breve pero contundente: “I’m back bit...”. Ese gesto bastó para que la noticia se convirtiera en tendencia.

Así anunció Cazzu que vendía contenido para adultos.

Cuánto cuesta la suscripción al perfil de Cazzu

Cazzu fijó la suscripción mensual en 10 dólares, un valor que busca mantener la cercanía con sus fanáticos. No es la primera vez que incursiona en este espacio: años atrás ya había explorado el formato, aunque esta vez lo hace en un momento clave de su carrera, con mayor popularidad y proyección internacional.

El perfil de Cazzu en OnlyFans.

Lejos de tratarse solo de un movimiento comercial, su regreso a la plataforma se interpreta también como un modo de explorar nuevas formas de expresión. Combina así lo artístico con lo personal, reforzando un vínculo directo con quienes siguen cada uno de sus pasos.

La jugada producción que compartió Cazzu en las redes

La movida reaviva un debate que trasciende lo musical: hasta dónde se abre la intimidad de los artistas y cómo plataformas como OnlyFans se convierten en espacios de autogestión y control de imagen.

Cazzu deslumbró con su look.

Lo cierto es que la decisión de Cazzu ya genera repercusión y confirma una vez más que la artista no teme desafiar expectativas, tanto en la música como en su vida personal.