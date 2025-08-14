Romina Uhrig rompió el silencio sobre el video íntimo con L-Gante y una modelo de Only Fans: “Estaría bueno...”

Romina Uhrig está en el foco de las noticias desde que una modelo de OnlyFans Miguelina Fredes contó que tiene un video íntimo con la ex Gran Hermano y L-Gante, quien se reconcilió recientemente con su ex Tamara Báez. Esto desató un nuevo escándalo en la exparticipante del reality.

“Tenemos imágenes en la casa de él. Mejor dicho, no son fotos, perdón, es un video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Ese ya es un material más subido de tono, pero destinado exclusivamente para adultos, digamos”, contó Miguelina en un móvil de SQP sobre la grabación de material íntimo entre L-Gante, Romina y ella.

“Fuimos a la casa de Elián. Wanda nos fue a visitar, y entonces, entre baile, baile y demás, nos agarró de la mano a las dos. Y bueno, pensé ‘esta es la oportunidad, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que lo hicimos y luego me di cuenta: ‘es Romina’”, expresó la modelo de OnlyFans.

Romina Uhrig

“Nos conocimos hace tres años en un rodaje. Empezó como una amistad y después empecé a ir a su casa. No me hago su ‘chica’ porque lo vi con miles de chicas”, aseguró Miguelina sobre su relación con L-Gante.

Romina Uhrig salió a hablar tras el supuesto video íntimo con L-Gante y Miguelina

Tras la confesión de Miguelina se desató un escándalo y repercusiones por sus dichos. Romina Uhrig rompió el silencio y desmintió a la modelo.

“Estaría bueno que antes de informar se chequee mínimamente la información. Para no decir mentiras y no hablar por hablar”, comentó en un fuerte descargo la ex Gran Hermano.

Romina Uhrig salió a hablar tras el supuesto video íntimo con L-Gante y Miguelina

“Elián es mi amigo, y a la chica nunca la vi. No sé quién es”, agregó Romina Uhrig señalando que no conoce a Miguelina, pero que sí es amiga de L-Gante.

Por su parte, el cantante de RKT no respondió a las revelaciones de Miguelina. Además, L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez, su ex y la madre de su hija Jamaica.