El insólito motivo por el que Cristian Nodal culpó a Cazzu por la separación: “Me rompió el corazón”

La separación entre Cristian Nodal y Cazzu sigue sumando capítulos mediáticos. Luego de que la trapera argentina hablara en su llegada a México sobre la cuota alimentaria y su vínculo actual con el cantante, el intérprete de música regional rompió el silencio y dio su propia versión, con declaraciones que sorprendieron por su tono personal y por apuntar directamente a un episodio que, según él, marcó el final de la relación.

En diálogo con el programa Sale el Sol, Nodal aseguró que las rupturas con Cazzu fueron recurrentes: “Ya habíamos terminado seis veces antes”. Según relató, en una de esas discusiones, la artista le expresó que no tenía ganas de ser la mujer que él necesitaba, frase que lo habría dejado devastado: “Me rompió el corazón cuando me dijo eso. Fue como ‘búscate a alguien más, nomás que yo no me entere’”.

Nodal culpó a Cazzu por su separación

El cantante dejó en claro que su actual esposa, Ángela Aguilar, no tuvo nada que ver en la separación: “Ángela no existía en toda mi relación. Las peleas eran previas”. Incluso, detalló que el 8 de mayo se dio la ruptura definitiva y que recién el 20 le informó a Cazzu que empezaría a salir con otra persona.

Sobre su presente sentimental, Nodal no escatimó en elogios hacia Aguilar: “Ella es el amor de mi vida, con ella quiero morir. Me la encontré más madura y me mega enamoré”. Sin embargo, también aprovechó para desmentir que hubieran involucrado a Cazzu en un “plan” previo, como ella sugirió en una entrevista.

Qué dijo Cazzu sobre la pensión alimentaria de su hija Inti

Por su parte, Cazzu había declarado días antes que, si bien Nodal cumple con la cuota alimentaria de su hija Inti, no considera que el monto sea justo. Aun así, aclaró que no llevará el tema a la justicia, ya que puede sostener económicamente a su hija y prefiere evitar una batalla legal en un sistema que calificó como “patriarcal”.

Mientras los cruces mediáticos continúan, la relación entre ambos artistas parece marcada por versiones enfrentadas y un pasado que todavía genera titulares.