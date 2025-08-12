El video íntimo que L-Gante habría grabado con Romina Uhrig y una modelo de Onlyfans que desató la polémica.

En plena reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, L-Gante enfrenta nuevos escándalos. Recientemente se conoció el testimonio de la modelo de OnlyFans Miguelina Fredes, quien lo involucró en un conflicto con la ex Gran Hermano Romina Uhrig.

a

Miguelina, quien hace dos años generó controversia al combinar su labor como maestra jardinera con la creación de contenido para adultos en OnlyFans, hasta que un padre logró que la desvincularan del colegio, contó en SQP que vivió una experiencia de a tres con el cantante y la ex Gran Hermano, la cual quedó registrada en video.

Así reveló la modelo que tuvo intimidad con L-Gante y Romina Uhrig

“Tenemos imágenes en la casa de él. Mejor dicho, no son fotos, perdón, es un video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Ese ya es un material más subido de tono, pero destinado exclusivamente para adultos, digamos”, afirmó Miguelina, ampliando detalles sobre la grabación que involucra al cantante y a la ex Gran Hermano.

“Fuimos a la casa de Elián. Wanda nos fue a visitar, y entonces, entre baile, baile y demás, nos agarró de la mano a las dos. Y bueno, pensé ‘esta es la oportunidad, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que lo hicimos y luego me di cuenta: ‘es Romina’”, relató Miguelina.

La modelo también señaló que no se considera “la tercera en discordia” entre L-Gante y Wanda Nara, porque “éramos más”, aludiendo a las múltiples relaciones que se le atribuyeron a Elián Valenzuela en los últimos años, incluso mientras estaba en pareja con Tamara Báez.

“Nos conocimos hace tres años en un rodaje. Empezó como una amistad y después empecé a ir a su casa. No me hago su ‘chica’ porque lo vi con miles de chicas”, aseguró Miguelina durante una entrevista en el ciclo de América.

Romina Uhrig se adelantó a la primavera con top mega escotado y dejó al descubierto sus tatuajes

“Con L-Gante y Romina Uhrig grabamos un video íntimo en la casa de él”, afirmó, y agregó que la relación entre los tres se dio mientras Elián estaba en pareja con Wanda, aportando así una nueva dimensión a la compleja historia que el cantante mantuvo con la mediática durante años.