Cazzu confesó quién es el cantante que conquistó su corazón y sorprendió a todos: “El hombre definitivo”

En un vivo distendido junto a su amigo, el rapero puertorriqueño Noriel, Cazzu se mostró cercana y espontánea. Charló de intereses amorosos, contó cómo vive el coqueteo online y abrió el juego sobre sus gustos. “Ya con lo difícil que está el mercado de los tipos”, dijo, con humor y sinceridad.

También opinó sin filtro sobre el swipeo. “¿Sabes qué no me gusta de las apps de citas? que es como una selección superficial de la gente que te gusta, no sé, hay algo que no es orgánico”, explicó Cazzu. El chat explotó en comentarios y la charla tomó velocidad.

La artista se refirió a sus amores platónicos.

Entre confesiones, la argentina admitió que los hombres de origen dominicano le parecen muy atractivos, pero ubicó su “crush” de siempre en otro mapa. “Si llega primero Venezuela que Republica Dominicana, bienvenido sea. Mi crush de toda la vida es venezolano el hombre más lindo que yo conocí en mi vida, es venezolano, rapero”, dijo y muchos aseguraron que se trata de Lil Supa.

Cazzu se confesó en un vivo con Noriel sobre sus amores secretos

Cazzu cuidó siempre el tema de su corazón, aunque esta vez se mostró cómoda y divertida. Con Noriel, la dinámica fue de confianza: él tiró guiños, ella respondió con picardía y dejó títulos que el fandom ya recorta. “Qué fe me tienes amigo, yo sé que vos me quieres mucho”, lanzó, entre risas.

Cazzu y Lil Supa.

Hubo, además, un momento de guiño internacional. La jujeña se animó al chiste y fantaseó con escribirle a un actor irlandés que la atrae físicamente. “Ahora mismo le mando un mensaje a Paul Mescal: ‘Hi Paul’”. Y, para bajarle el tono a la épica, mostró la realidad del inbox: “No me contestan ni para colaborar”.

Lil Supa.

Lo más potente quedó en el misterio. “Es el hombre definitivo, jamás lo diré, por respeto al orden universal”, afirmó sobre el rapero venezolano que le mueve el piso. Y redobló la apuesta con una frase que dejó eco: “Lo pienso y no entiendo por qué no es mi marido”.

Paul Mescal.

Las redes, obvio, hicieron su trabajo. Varias cuentas desempolvaron una foto del pasado donde ella escribió hacia Lil Supa: “Si admiro a alguien en este mundo, es este señor. Larga vida al mejor rapero vivo”. Sin nombres confirmados, la teoría quedó abierta y el juego sigue.