Cazzu se coronó con tres noches consecutivas en el Movistar Arena. La artista jujeña deslumbró con una puesta en escena única con 14 músicos en vivo, reversiones de sus clásicos y cuatro actos cargados de teatralidad. Además, durante la última función, hubo lugar para la emoción por el cumpleaños de su hija Inti.

Los shows de gira Latinaje fueron planificados como una obra dividida en cuatro actos que combinaron música, teatralidad y baile. La propuesta incluyó un despliegue escenográfico de alto impacto, con más de una docena de músicos y bailarines en el escenario, para darle vida a estas versiones arrolladoras de su nuevo disco.

La emoción de Cazzu en pleno show por el cumpleaños de su hija Inti: así presentó Latinaje en vivo

El primer acto marcó la apertura de esta narrativa y tuvo un tono íntimo y confesional con canciones como “Odiame”, “Sobre mi tumba”, “Me tocó perder” y “Piensame”, donde la artista se mostró vulnerable, conectando desde la crudeza de sus letras y una interpretación cargada de sensibilidad.

Para el segundo acto, la energía creció con temas como “Mala Suerte”, “Engreído” y “Dolce”, sumados a un medley de reversiones de clásicos que marcaron su camino: “Nena Trampa”, “Brinca”, “Jefa”, “Mucha Data”, “Miedo”, “Toda”, “Loca”, “Ahora” y “Que disparen”. Un bloque que llevó al escenario la sensualidad que la caracteriza y desplegó una performance magnética que fusionó los hits del inicio de su carrera con los géneros que alimentan a Latinaje.

El tercer acto marcó un giro profundo hacia las raíces. Cazzu combinó lo popular con lo ancestral, abriendo con una intensa versión de “La Cueva” junto a Nico Cotton, productor del álbum. El show continuó con “Inti”, seguida por “Pobrecito mi Patrón”, que resonó como un canto de lucha y pertenencia. El clima se elevó con “Copla” y explotó con “Viva Jujuy”, en un homenaje a su tierra y a toda Latinoamérica.

Finalmente, el show cerró con un cuarto acto explosivo que mezcló intensidad, romance y celebración donde la artista invitó a todos a bailar. Con “Una loca enamorada” y “Peliculeo”, la cantante desplegó su costado más visceral y urbano, para luego emocionar con “Nada”. La recta final se convirtió en una fiesta colectiva con “Tú y tú”, “Con otra” y “Menú degustación”, coronando la noche en un estallido de baile, luces y comunión con el público.

La emoción de Cazzu por el cumpleaños de Inti

La tercera fecha, este 14 de septiembre, coincidió con el segundo cumpleaños de Inti. En una noche cargada de fuertes emociones, Cazzu mostró su lado más sensible y le dedicó el momento más especial a todas las madres. Pero la sorpresa se la llevó ella misma cuando el Movistar Arena se llenó de soles amarillos en honor a la pequeña en el día de su cumpleaños.

La artista no pudo contener las lágrimas durante la interpretación de la canción que le escribió a su hija y tras el gesto de sus fans agradeció el cariño desmedido que le bridan tanto a ella como a su pequeña.