¡Heredó su talento! El sorprendente video de Inti, la hija de Cazzu, cantando y tocando el piano

Sin dudas, Cazzu está en una etapa muy especial de su vida. Tras convertirse en mamá, la cantante argentina volvió al ruedo y lanzó un nuevo álbum titulado Latinaje. Además, debutó como escritora al publicar su propio libro.

En medio de su ajustada agenda, y antes de sus shows en el Movistar Arena, Cazzu sorprendió a sus fans con un video muy especial de su hija Inti. En una de sus publicaciones más recientes en Instagram, la artista mostró un resumen de sus últimas actividades. Pero además, presumió el talento musical de la pequeña, fruto de su relación con Christian Nodal.

Cazzu e Inti en su primer cumpleaños. (Instagram)

El video de Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, cantando y tocando el piano

Al parecer, Inti heredó la pasión por la música de sus dos padres. La pequeña empieza a seguir los pasos de su mamá en la música y conmovió a todos los fans de Cazzu con el tierno video cantando y tocando un instrumento musical para niños.

La cantante argentina compartió recientemente un momento íntimo y muy tierno con su hija Inti. A través de las redes sociales, más específicamente en su perfil de Instagram, publicó un video en el que la niña toca un piano rosa y canta naturalmente, mostrando un talento musical que parece haber heredado de sus padres.

El momento ha dejado encantados a todos sus seguidores y también ha reflejado la influencia artística en su crianza. A punto de alcanzar los dos años, Inti aparentemente mostró una concentración y sensibilidad aún más impresionantes al tocar el piano, todo mientras cantaba con ella.

Cazzu posteó una foto con su hija, Inti, y mostró la sonrisa de ambas

No es ninguna novedad de que la música es parte de su día a día ya que tiene a sus padres a su lado en este ambiente creativo. Como ha revelado en más de una ocasión, su madre promueve su pasión por la música y hasta la incluye en sus proyectos musicales, especialmente durante las grabaciones en el estudio.

Con este video, no ha quedado ningún tipo de dudas del talento que heredó Inti. La pequeña ha causado sensación en las redes, lo que ha permitido a los fans de Cazzu ver su faceta como mamá de una manera más dulce y cercana.