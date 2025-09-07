Netflix: la nueva película argentina protagonizada por Joaquín Furriel, Diego Peretti y Cazzu

Netflix apuesta una vez más a las producciones argentina. La plataforma de streaming sigue sumando títulos nacionales a su extenso catálogo de series y películas. Esta vez, llega un esperado estreno del cine argentino.

En este 2025, la plataforma de la N roja estrenará una película argentina protagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel y con debut de Cazzu. La cantante de trap mostrará su faceta como actriz en esta nueva producción de Netflix que ya ha generado grandes expectativas.

Joaquín Furriel disfruta de San Martín de Los Andes, en medio de una grabación.

La película en cuestión se llama Risa y tiene una propuesta cargada de realismo mágico, emoción y un elenco de lujo. Bajo la dirección de Juan Cabral, esta historia está protagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu, tres grandes figuras de Argentina. La historia combina drama, fantasía y un sinfín de emociones que promete conmover a todos los usuarios de Netflix.

De qué trata Risa, la nueva película argentina de Netflix

Risa narra la vida de una niña de 10 años que pierde a su padre en un brutal incendio en Tierra del Fuego. Años después, ya en su adolescencia, descubre una cabina telefónica capaz de comunicarse con los muertos. Cada llamada se convierte en un desafío pues, debe ayudarlos a resolver asuntos pendientes para poder tener lo que más desea, una última conversación con su papá.

La nueva película de Netflix explora temas profundos y universales como el duelo, la memoria y las segundas oportunidades. Con elementos sobrenaturales y de realismo mágico, se propone como una experiencia emocional profunda, donde lo fantástico funciona como metáfora del dolor y la esperanza.

Pero, más allá de la historia, lo que genera mayor expectativa es el cruce de talentos: dos consagrados actores como Peretti y Furriel junto a Cazzu, la exitosa cantante que hará su debut en la pantalla grande. Sin duda, esta combinación, hace que esta película ya genere grandes expectativas antes de su estreno.

Cazzu

Aunque aún no tiene fecha confirmada, Netflix adelantó que Risa se sumará a su catálogo de series y películas durante 2025. Además, ya trascendieron algunas imágenes exclusivas del rodaje que ha generado revuelo y aumentado la curiosidad de todos los usuarios de la plataforma que esperan con ansias la llegada de esta producción.