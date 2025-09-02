La angustia de Cazzu en plena batalla legal con Christian Nodal por la custodia de hija: “El peor momento de mi vida”

Cazzu atraviesa un presente artístico intenso con el lanzamiento de su libro "Perreo, una revolución", pero también enfrenta una situación personal compleja. Durante una entrevista, la artista argentina reveló detalles desconocidos de la batalla legal con Christian Nodal por la tenencia y los permisos de viaje de su hija, Inti.

La cantante relató que en una reciente mediación vivió uno de los momentos más duros de su vida. “Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación… hacía mucho que no me sentía tan mal. Tuve ese sentimiento horrible de decir: ‘el mundo es devastador’”, expresó con crudeza.

Cazzu reveló su lucha contra Christian Nodal por la custodia de Inti

La artista explicó que lleva más de un año pidiendo un permiso de viaje para poder trabajar con su hija cerca, algo que considera básico en su vida como madre y artista. Sin embargo, se encontró con una respuesta que la dejó devastada: “El abogado del progenitor dijo: ‘mi cliente está totalmente enterado que cuando quiera ese permiso lo puede revocar’”.

Cazzu describió que ese instante fue uno de los más duros que le tocó atravesar: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el put* control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”.

La trapera también reflexionó sobre cómo, más allá de su fama, en esas instancias deja de ser “Cazzu” para convertirse en un número más del sistema judicial. “Ahí no existe la jefa, ahí no existe la persona que la gente le pide fotos. Ahí soy un número”, sentenció.

A pesar del dolor, la argentina resaltó que su situación es un privilegio en comparación con muchas madres solteras que no pueden costear abogados ni juicios. “Me hizo darme cuenta que sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado”, confesó.

Finalmente, Cazzu aseguró que decidió no seguir adelante con la batalla judicial por ahora. “Elijo no pelear esta batalla, me rindo antes de intentarlo. Lo hago por mí, por mis sueños y porque quiero poner toda mi energía en mi carrera”, concluyó.