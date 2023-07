Coscu reveló detalles de su charla con María Becerra tras la polémica: “Ella pensó que…”

María Becerra y Coscu fueron noticia hace unos días por una fuerte polémica que se generó en redes sociales. Todo comenzó cuando el streamer argentino reaccionó a “Corazón Vacío” y puso en duda si realmente la cantante había escrito la letra. Tras la repercusión, la propia artista le respondió públicamente a través de Twitter.

Claramente molesta por las falsas acusaciones, María Becerra dejó en claro que ella misma escribió la letra, así como todas sus canciones. También hizo un fuerte descargo en contra de quienes ponen en duda el talento de las mujeres a la hora de componer música.

María Becerra le contestó a Coscu tras su polémica reacción a “Corazón Vacío” donde cuestionó su autoría Foto: Twitter

Apenas unos días después del cruce, ambos protagonistas coincidieron en La Velada del Año 3. Allí, Marín Pérez Disalvo se enfrentó en una pelea contra Germán Garmendia y La Nena de Argentina dio un show en el escenario.

Finalmente, parece que en el detrás de escena se vieron las caras y pudieron aclarar la situación en persona. Fue el propio streamer quien contó detalles de la charla que tuvieron en el evento.

Coscu habló sobre la charla que tuvo con María Becerra mano a mano

Fue durante una de sus transmisiones en vivo donde Coscu decidió hablar sobre lo ocurrido días atrás con María Becerra. “Yo les voy a decir una cosa bien polémica, de esas que les encantan”, comenzó diciendo.

Luego hizo un largo paréntesis y generalizó sobre la situación. “Nuestra escena es para mí la mejor de todas pero hay algo que no falla: yo puedo escuchar cinco temas de una persona y decir que los cinco me encantan y ponerles un 10 pero al sexto yo puedo terminar el tema y decir ‘no me gustó’, sacarlo y se van a ofender”, comentó.

“No es un palo para María Becerra”, aclaró rápidamente y agregó: “Con María Becerra ya hablé las cosas y está todo recontra piola”. Para saciar la curiosidad del público, dio detalles de su conversación con la popular artista. “Hablé con él, perdón con ella, con el manager, está todo piola”, expresó y aclaró que “fue un malentendido”.

“Ella pensó que yo pensé, o que dije, o que se entendió que ella no podía hacer una letra así. Y yo estoy seguro que ella puede pero me sonó la métrica a Lit Killah, y bueno dije que me hacía acordar a Lit Killah”, detalló.

“Ahora, yo reconozco y pido disculpas, y le pedí disculpas en la cara, porque entendí que de la forma en la que lo dije, y en un clip descontextualizado, parece que estoy desmereciendo su trabajo”, dijo para finalizar con el tema.