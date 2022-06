La Joaqui comenzó una campaña para recaudar fondos, con el fin de poder terminar la casa que “El Noba” le había prometido a su mamá, Vanesa Aranda, la cual se encuentra en plena construcción.

Luego de la trágica muerte de “El Noba”, su mamá contó que su hijo le había comprado el terreno para “hacerle la casa a su hija, que es lo que más ama en todo el mundo”.

Lanzaron una campaña para juntar fondos y construir la casa de El Noba. Foto: Instagram

En ese sentido, “El Noba” había ´publicado un día antes de su accidente en moto (23 de mayo) unas palabras de agradecimiento para sus seguidores por bancarlo con la música, hecho que hizo posible que el cantante de cumbia 420 pudiera construir una casa para su familia.

Por tal motivo, La Joaqui inició la colecta solidaria a través de las redes sociales para terminar de cumplir el sueño de su colega. “Artistas, colegas, compañeros, empresarios del medio, de la industria, amigos y seguidores de Lautaro El Noba. Todos quieren colaborar con la familia y seguir con los sueños y metas de Lauti”, escribió la artista en una historia de Instagram.

La iniciativa es dirigida para los artistas y la ayuda es voluntaria. El alias es “Todosporelnoba” y aquellos interesados deben contactarse con Leo Vecchino, un amigo del cantante.

El conmovedor mensaje de la hermana de El Noba

Abril Coronel, hermana de El Noba, dejó un mensaje conmovedor para su hermano, en el que expresó todo el dolor que siente tras su pérdida y la falta que hace el cantante en la familia.

“Nuestra última gira, hoy me dejaste tirada, hoy no sé como hago para estar tan entera, será porque me pediste siempre que cuide a mamá o será que vos estás acá diciéndome ‘Dale guacha mandale y no mariconies y para re de mano’”, comenzó escribiendo Abril en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Muchas veces te dije que iba a poder con todo y hoy siento que no puedo con nada, perdón por no cuidarte. Te amo hasta la eternidad flaco”.