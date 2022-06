Abril Coronel, hermana de El Noba dejó hace unas horas un mensaje conmovedor para su hermano, en el que expresó todo el dolor que siente tras su pérdida y la falta que hace el cantante en la familia.

“Nuestra última gira, hoy me dejaste tirada, hoy no sé como hago para estar tan entera, será porque me pediste siempre que cuide a mamá o será que vos estás acá diciéndome ‘Dale guacha mandale y no mariconies y para re de mano’” comenzó escribiendo Abril en sus historias de Instagram.

El Noba junto a su hermana Abril Coronel Foto: Instagram

Agregó también: “Muchas veces te dije que iba a poder con todo y hoy siento que no puedo con nada, perdón por no cuidarte. Te amo hasta la eternidad flaco”.

Este sábado, la hermana de El Noba, pudo romper el silencio y juntar las fuerzas suficientes para subir una foto del cantante junto a Beltrán, su sobrino, y poner en la descripción: “Hoy después de todo tengo las fuerzas para decirte GRACIAS , gracias x tanto amor , gracias por tanto cuidado, siempre estuve a tu lado y detrás tuyo, hoy te me escapaste de las manos. Mi otra mitad se fue con vos MI ALMA GEMELA”.

La tierna foto de “El Noba” junto a su hija

Es así como entre tantos mensajes de aliento para El Noba en redes sociales, tanto de artistas como de fans, familiares y amigos, resurgió una fotografía del 1 de diciembre de 2019 en la que puede verse al cantante junto a su hija, los dos disfrazados de sirenas.

“Si tu hija dice que te disfraces te disfrazas, corta” fue el mensaje que escribió el artista argentino junto al posteo.

Justamente el día antes de su accidente, había mostrado la imagen de un terreno en su Instagram y había hablado del sueño que había logrado para él y para su hija: “Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida. GRACIAS POR ESCUCHARME , GRACIAS POR BANCARME. HOY TENGO MI PROPIO TERRENO MI CASA TAN SOÑADA”.