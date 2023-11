Una Oficina de Atención Primaria Jurídica fue habilitada en Quilmes y Los Sueldos

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, presidieron la habilitación de una Oficina de Atención Primaria Jurídica en el pasaje Ecuador 5 de la localidad de Villa Fiad, comuna de Quilmes y Los Sueldos, del departamento Leales.

La Oficina de Atención Primaria Jurídica fue instalada en esta localidad por iniciativa del Ministerio Pupilar y de la Defensa y la Comuna, que aunaron esfuerzos para que el sector más vulnerable de una población de más de 20.000 personas pueda tener acceso al servicio de justicia cerca de sus hogares. En el marco de un convenio recíproco, la Comuna aportó un local, mientras que el Ministerio provee el mobiliario, equipamiento tecnológico y el personal especializado para asesorar a los usuarios.

Jaldo sostuvo: “estas son las decisiones institucionales que se toman, como es el hecho de descentralizar el servicio de justicia” y sostuvo que es importante que este servicio que se presta en San Miguel de Tucumán “también llegue a los diferentes lugares del interior. Y hoy estamos en Quilmes y Los Sueldos dejando habilitada una nueva oficina del Ministerio Popular y de la Defensa”.

“Estamos hablando casi 20.000 personas. Es la zona de influencia que va a tener esta oficina para atender los diferentes problemas judiciales que se presenten en la jurisdicción. Problemas que tienen que ver con conflictos interfamiliares, intervecinales o de cualquier tipo de conflicto o servicio que se necesite del Ministerio Popular y de la Defensa. No va a haber necesidad de viajar a San Miguel de Tucumán”, destacó.

Jaldo también a gradeció “a todo el personal de este Ministerio Popular. Estas cuestiones edilicias son importantes y han quedado muy lindas. Han quedado muy funcionales para los empleados y vecinos” y destacó que es valioso “descentralizar el servicio de la justicia y que la justicia llegue en tiempo y en forma. No hay duda que es una gran ayuda para la comunidad y sobre todo para los que se viven en el interior y a distancia de las ciudades más grandes de la provincia de Tucumán”.

Washington Navarro explicó que “es política institucional por parte del Ministerio Pupilar y de la Defensa ir dotando al interior de estas oficinas que cumplen con un servicio extraordinario para los usuarios y que están destinadas en especial a las personas más vulnerables, de escasos recursos económicos y que no tienen acceso a una consulta con un abogado particular, en primer lugar, por una cuestión de carácter económico. Consultar a un abogado particular es sumamente caro y las personas del interior, muchas veces, no están en condiciones de afrontar esos gastos”.

Asimismo, destacó que las oficinas “brindarán un asesoramiento integral en todas las áreas del derecho, multifuero, con personal capacitado y equipos adecuados para poder guiar a la gente, aconsejarla, tanto de San Miguel de Tucumán como de cualquier lugar de la provincia”.

Del acto participaron el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros: Darío Monteros (Interior) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); la diputada nacional electa, Gladys Medina; la comisionada comunal de Quilmes y Los Sueldos, María Celeste Argañaráz y los legisladores, Roque Eduardo Argañaráz y Alfredo Toscano.