Designan profesor honorario al doctor Alfredo Miroli

“Uno siente que ha sido mimado por la universidad que me engendró, que me cobijó, que me formó, y a la que sigo perteneciendo y amando intensamente”, los conceptos pertenecen al doctor Alfredo Miroli que fue distinguido hoy como “Profesor Honorario” de la Universidad Nacional de Tucumán, en un acto que fue presidido por el rector de esa casa de altos estudios, ingeniero Sergio Pagani.

Luego de firmar el Libro de Oro de la UNT “ponderó el espíritu de la docencia y agradeció a su padre y a su familia por lo logrado. También destacó “su gratitud y amor por la docencia en todos sus niveles. Reconociendo el valor de este reconocimiento”.

Miroli que en los últimos años alcanzó nivel mundial con sus conocidos “Consejos sobre el Covid” , ha trabajado y realizado investigaciones en instituciones en Inglaterra y Estados Unidos, “contribuyendo significativamente al campo de la inmunología, la medicina estética y la reparación del envejecimiento prematuro”, según el documento oficial de su distinción.

Como director científico tuvo activa participación en programas nacionales e internacionales de salud pública, como las drogas y el VIH/SIDA.