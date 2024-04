Dura advertencia para los denunciantes del caso YMAD

Desafiante, seguro de si mismo y sin dudar, contestó cada una de las preguntas el exretor de la Universidad Nacional de Tucumán, contador Juan Alberto Cerisola, en un extenso reportaje en el programa “Tucumán con Todo”, que se emite por América Tucumán.

Fue titular de la UNT por 8 años, desde el 2006 al 2014. Fue acusado de mal manejo de fondos que llegaron a esa casa de estudios desde el YMAD. Luego de justificar su gestión y negar todas las acusaciones, respondió con una amenazante advertencia a sus denunciadores.

Durante dicha entrevista se le pregunto:

- ¿Usted quiere decir al juez que usted es inocente?

- Por supuesto, todos estos son productos de internas políticas dentro de la Universidad que supongo que el objetivo final era ser rector o ser rectora, pero para eso hay que hacer un trabajo serio. Habrá apreciado la situación. Mire, yo no voy a decir que es la vida, porque es un problema filosófico muy grande. La vida la piensan los grandes pensadores, no yo, la piensan los filósofos. Pero yo les voy a decir un concepto chiquito, que es la vida también para mí. La vida se va desarrollando y no es un ovillito de lana que se va desenrollando, desenrollando, desenrollando y un buen día se empieza a retrotraer despacito. La vida es un elástico, es una pelota elástica, cuando cambia algo y vuelve, vuelve con mucha velocidad. Un elástico vuelve muy fuerte y pega.”

- Estamos dando mensaje a alguien.

- Seguro. A todas las personas que me han puesto en esta situación y que han mentido, falsos periodistas, la gente que nombré de la universidad, incluso denuncias que me han hecho algunas de personas de la justicia y que no corresponden y cosas que no son ciertas, bueno en su momento veremos cómo viene el elástico y como empezamos. Esperé 10 años.”Consultado respecto a las imputaciones que se hicieron en la justicia, así contesto Cerisola.

- A usted lo acusan por la plata que vino de YMAD. ¿Qué hizo usted con esa plata?”

- Ese es un tema que hay que remontarse a los orígenes. La que ya vino y que también algunos medios están siempre insistiendo sobre qué se hizo, son 300 millones de pesos, una cosa así, dinero recibido más intereses y demás. Está puesta en 93 obras que hicimos, grandes y chicas. ¿Quiere que le detalle alguna? La facultad, algo en Ciencias Naturales, Derecho completo, el Centro Prebisch, la Facultad de Medicina, en su momento, la Facultad de Odontología. Llegamos a tener el centro médico odontológico más grande quizá de Latinoamérica, para atender a la gente gratis, como usted sabe. Hicimos integra a la Facultad de Filosofía porque incluso se había caído, mala suerte, un día de un temblor, el anfiteatro. Suerte que fue de madrugada, solo hubo daños materiales. Hicimos íntegra la Facultad de Educación Física, que eran tres, cuatro piezas y la pileta, esa olímpica que tienen. Vaya a ver la obra que hicimos desde tapiar toda la vuelta, en fin. Y también está ahí Psicología, que está impecable. En el Centro Herrera construimos, hablando ya de la Quinta Agronómica, mucho; mucho en Arquitectura, que estaba muy precario, digamos, tenían pocos edificios. Agrandamos muchísimo, laboratorios y cosas en Ciencias Exactas.”

- Ya estaba (Sergio) Pagani?(Actual rector) ¿Ya figuraba Pagani?”

- Todavía no. Pagani(era Decano de Ciencias Exactas) fue decano en mi segundo periodo como rector. Hicimos laboratorios espléndidos, o sea, los pusimos al día con el equipamiento. Luminotecnia es un ejemplo, era y lo fue, y se agrandó durante mi gestión. También hicimos en ese centro obras, anfiteatros para la Facultad de Derecho; algo para Medicina; algo para la Facultad de Agronomía. Agronomía después hicimos grandes obras en El Manantial y esto es importante, porque el primer gran laboratorio que hicimos en El Manantial fue para el que fue rector después, el ingeniero (José) García. Construimos en las facultades que están dispersas, como Artes, un gran edificio que no lo terminé y no lo inauguré porque finalizaba mi mandato, antes faltaban hacer unas cosas. Construimos, pusimos al día todas las escuelas universitarias; Hicimos entero el Instituto de Kinesiología, no había nada. usted sabe, la importancia: vienen a estudiar chicos, desde el NOA y del NEA, porque es el único instituto público que existe en el Norte del país.

- Pero, si usted tenía todo eso, usted no habló. Le dicen ¿dónde está esa plata? Usted dice, la plata está ahí. ¿Por qué no habló antes?

- Yo le estoy diciendo las cosas como son. Y le estoy diciendo además que, de todo lo que digo, tengo prueba. Reitero, en un juicio oral, el que va y habla algo tiene que tener prueba.