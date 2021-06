Una vez más, Tucumán vuelve a estar presente en la nómina que convoca a distintas jugadoras del país para los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento.

En este caso, la Asociación Tucumana Amateur de Hockey estará muy bien representada por Ana Paula Riera (20), Agustina Miranda (17) y Paula Santamarina (18).

Las tres ya tienen experiencia en estos procesos y van a dar lo que mejor de sí para demostrar lo que vienen haciendo en sus respectivos clubes.

Agustina, que juega de delantera en Buenos Aires, en el Club GEBA, dijo que “la primera vez que fui llamada estaba nerviosa pero ahora lo disfruto mucho más. Todos mis proyectos son en torno al hockey”.

Además la exjugadora de Natación y Gimnasia agregó que “mi familia es todo, gracias a ellos sigo apostando a este deporte”.

Ana Paula, que juega de cinco, no ocultó su alegría al recibir la noticia: “me siento bien, estoy contenta con la convocatoria porque creo que es un premio al esfuerzo. Con mucho entrenamiento y la cabeza bien, voy a dar lo mejor de mi. Mi familia me acompaña siempre. Mis padres nunca se perdieron un partido mío. Yo cuento con ellos para todo y eso es muy importante para mi”, destacó la jugadora de Tucumán Rugby, que tuvo su primer llamado nacional en el 2016.

La otra delantera convocada es Paula, también jugadora “Verdinegra”.

“La verdad que cada vez que aparezco en un lista para concentración me pongo muy feliz. De mi parte voy a dar todo, con confianza por todo lo que vengo haciendo para lograrlo. Mi familia está siempre, yo sin ellos no sería lo que soy hoy, la verdad que agradezco tenerlos siempre a mi lado”, resaltó “Puli”, que tiene un gran sueño: quedar en la lista oficial de Las Leoncitas.

El 14 de junio comenzará la concentración en el CeNARD, con miras a la Copa Panamericana que se llevará a cabo en Estados Unidos.