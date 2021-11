El analista político y encuestador Federico Aurelio analizó las últimas elecciones en la provincia, como así también habló de las expectativas sobre las figuras del gobernador Osvaldo Jaldo; del intendente Germán Alfaro; del intendente de Concepción, Roberto Sánchez y del jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Juan Manzur.

La entrevista se realizó en el Programa Primer Plano, que se emite por Canal 10, en duplex con Radio 21 Tucumán. Estos son los principales conceptos de Aurelio.

- ¿Cómo evalúa la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo?

- Nosotros como consultora, más que dar opiniones de lo que nosotros consideramos, lo que hacemos, es informar lo que opina la opinión pública de los distritos donde trabajamos. En este caso en la gestión de Jaldo, por supuesto, es demasiado inminente, como para que los tucumanos lo valoren con certidumbre. Sin embargo, si se puede informar que surge como una expectativa positiva, que a su vez él, ya en su rol de vicegobernador y toda la trayectoria política que tiene en la provincia, es un dirigente que los tucumanos conocen bien. Entonces eso le genera una expectativa favorable y, un nivel de confianza relevante en este contexto complicado que esta transitando la Argentina y que, por supuesto, que Tucumán no es una excepción. Puede hacer los esfuerzos necesarios como para que empiece a mejorar un poco la situación.

- ¿Cuál es su evaluación de las últimas elecciones en Tucumán?

- Hay distintas aristas en las cuales uno puede evaluarlo. Por supuesto, que, si uno lo compara con los resultados que tuvo el peronismo en todos los últimos procesos electorales, es una elección pobre para el peronismo. Que, si bien termina ganando por una diferencia exigua, que marcaría claramente la necesidad de un reposicionamiento del oficialismo, de los dirigentes del peronismo y de que el peronismo, requiere más que nunca la unidad si quiere mantener en el 2023 y renovar el mandato provincial.

También es importante saber que esta elección se desarrolló en un contexto complicado para todos los oficialismos. A nivel nacional como ustedes saben, el Frente de Todos perdió por 9 puntos con Juntos por el Cambio, y eso hace, que el triunfo por más que haya sido mucho menor, por lo que habitualmente tiene el peronismo en Tucumán, no deja de ser un triunfo al fin. También es bueno destacar la inteligencia que tuvo Juntos por el Cambio de hacer una primaria atractiva, con dirigentes con buen nivel de conocimiento, entre ellos, el intendente de la capital, Germán Alfaro, que viene teniendo una muy buena valoración la gestión que hace en la capital, y, que también, su trayectoria y su cercanía con el peronismo le ha permitido cautivar parte de los votos habitualmente del peronismo oficialista. Los tuvo Alfaro en esta elección, con lo cual la sinergia de las distintas candidaturas que tuvo Cambiemos, le permitió tener una buena elección en la primaria y sostenerla e inclusive mejorarla en la elección general

- ¿Qué opina del intendente de Concepción Roberto Sánchez?

- Roberto Sánchez es un dirigente con buen nivel de conocimiento. Hizo una primaria muy atractiva y, seguramente, va a ser parte de los actores que van a ser partícipes del futuro de Cambiemos.

- En Cambiemos ya hay tres candidatos a gobernador: Alfaro, Sánchez y Murga

- Bueno, para eso sirven las primarias y, seguramente, eso le volverá a dar una variedad de distintos electorados que se pueden ver atraídos por uno o por el otro. Eso va a permitir tener un número de votos competitivos a Cambiemos en vista de 2023

- ¿Cuál es su evaluación sobre Manzur?

Manzur tienen un posicionamiento distinto de lo que tiene a nivel nacional, que a nivel provincial. A nivel nacional recién comienza una tremenda tarea, como la que tiene que realizar un jefe de gabinete, en un contexto de grave crisis, no solamente económico social, sino de diversas problemáticas permanentes de la Argentina.

En la provincia de Tucumán había renovado bien su mandato en el 2019, con un caudal de votos muy relevante. Sin duda tuvo un desgaste de la gestión como han tenido muchas de las gestiones de gobierno de estos dos años de crisis económica, acentuada aún más la crisis económica por la pandemia. Eso le ha generado aún más un desgaste que habrá que ver como se desarrolla en los próximos tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que él no está ahora gestionando la provincia de Tucumán. Por supuesto, que no ha a ser igual de fácil posicionarse en la provincia de Tucumán, como jefe de gabinete nacional que como gobernador. Pero hay que estar atento, no nos olvidemos que lo que acabamos de transitar es una elección legislativa, donde muchas veces el electorado está pensando el voto que después no se encuentran en las elecciones ejecutivas. Encontramos una parte importante del electorado que lo que busca es el equilibrio de poderes, entonces, si ven que el poder ejecutivo nacional, provincial y municipal está en manos de un espacio político, muchas veces les interesa que los cargos legislativos estén en manos de otro espacio político, así generar un equilibrio de poderes. Yo te diría que a pesar del desgaste que pudiera haber tenido Manzur en su gestión de gobierno en la provincia, seguramente va a ser un actor relevante no solamente de los próximos dos años, sino también en las definiciones de las candidaturas del 2023.