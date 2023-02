Paritarias docentes: ATEP, UDT y AMET firmaron el acuerdo salarial con el Gobierno

El gobernador, Juan Manzur, acompañado del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, firmó el acta acuerdo para otorgar a los docentes estatales un aumento salarial superior al 33 % con el que garantizan el inicio del ciclo lectivo el próximo miércoles 1 de marzo.

Participaron del encuentro los ministros Eduardo Garvich (Economía), Carolina Vargas Aignasse, (Gobierno y Justicia) y Juan Pablo Lichtmajer (Educación). También los referentes del Frente Amplio Docente (FAD): Hugo Brito por ATEP y Daniel Vizcarra por UDT. En tanto que, Luis Neira estuvo por AMET.

Luego de varias semanas de negociación entre el Poder Ejecutivo y los dirigentes gremiales del sector, se acordó que un maestro que recién se inicia, zona A, sin antigüedad, llegará a los $ 165,154 en marzo.

“A través del diálogo y el consenso se pudo llegar a un acuerdo. Este es un gobierno que escucha, dialoga y reconoce la labor de cada uno de los docentes de Tucumán, porque nunca dejaron de enseñar a nuestros niños, que el miércoles 1 de marzo vuelven a las escuelas y colegios”, destacó Jaldo.

En este sentido, aseguró que las puertas de Casa de Gobierno están abiertas para los referentes del FAD que “representan oficialmente a la docencia de Tucumán” y destacó que “hubo muchos ítems que hace tiempo no se conseguían y que hoy los alcanzaron”.

La ministra Vargas Aignasse explicó que “por pedido de la docencia realizamos un acuerdo semestral, es decir que llega hasta julio. Tiene una cláusula de revisión en mayo, estaremos monitoreando permanentemente la inflación. También había una condición que era blanquear el aumento del 30 por ciento que otorgamos en los últimos meses”.

A su vez, la titular de la cartera de Gobierno y Justicia destacó que “el aumento implica 17,5 % en marzo, 8 % en mayo y 8 % en julio. Mejoramos muchos puntos como capacitación, conectividad entre otros puntos que en total suman 18, por lo tanto, es un acta acuerdo muy extensa”.

Respecto a las protestas, sostuvo: “No entendemos porque hay sectores que no aceptan el acuerdo, si es el mismo que se aceptó a nivel nacional”, y luego confirmó que “el 28 de febrero se convocará a la administración central para iniciar el diálogo con los cuatros gremios”.

Lichtmajer, por su parte, resaltó el diálogo como instrumento de trabajo. “Afortunadamente, producto de una decisión del gobernador y vicegobernador permite que tengamos un inicio de ciclo lectivo en tiempo y forma”, dijo.

Vizcarra comentó: “Estamos dando un primer paso en esta mesa de diálogo. Logramos algo histórico que es la estabilidad, titularizaciones y normalización de junta de clasificaciones”.

Mientras que Aguirre agradeció que se haya conformado la mesa de diálogo, “un espacio muy importante para continuar trabajando por los docentes de la provincia”.

Neira destacó la importancia de la firma de acuerdo no solo en el incremento salarial, sino también otros puntos como titularización, antigüedad, entre otros puntos. “Uno de los puntos más importantes es que tenemos las puertas abiertas para que nos podamos reunir de nuevo en el mes de mayo”, agregó.

Tras analizar la actual situación financiera de la provincia y sus proyecciones, y luego de arduas deliberaciones, sobre la temática salarial y demás aspectos del Sistema Educativo Provincial, las partes acordaron:

A partir del 1 marzo el valor del Índice en $245,210 de manera tal de incorporar al valor índice el equivalente al adicional establecido por el artículo 1° del decreto 3873/3(ME)-2022, el cual quedará sin efecto a partir de esa fecha. Con esto, el haber básico será de $44.383,02 para el cargo testigo de Maestro de Grado de Jornada Simple.

Desde el 1 de mayo el valor del Índice (1) en $261,905 con lo que el haber básico será de $47.404,84 para el cargo testigo de Maestro de Grado de Jornada Simple.

A partir del 1 de Julio el valor del Índice (1) en $278,600con lo que el haber básico será de $50.426,67 para el cargo testigo de Maestro de Grado de Jornada Simple.

-Haber Líquido Mensual Mínimo para el Cargo Testigo de Maestro de Grado de Jornada Simple de Educación Común de 181 puntos, 15 Horas Cátedras de Nivel Secundario y 12 Horas Cátedras de Nivel Terciario. A tal fin, dicho adicional será liquidado en forma proporcional a la cantidad de puntos del mejor cargo, en caso de no alcanzar los establecidos para los cargos testigo antes mencionado, y serán considerados todos los conceptos que integren el haber, financiados por la Provincia. No se incluyen a los efectos del cálculo los conceptos Incentivo Docente y Conectividad remitidos por el Estado Nacional:

Otorgar a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril , un adicional no remunerativo y no bonificable , por agente, que garantice en el mejor de los cargos que ostente, un haber líquido mensual mínimo de $128.000,

A partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio, un adicional no remunerativo y no bonificable , por agente, que garantice en el mejor de los cargos que ostente, un haber líquido mensual mínimo de $136.500.

Desde el 1 de julio, un adicional no remunerativo y no bonificable, por agente, que garantice en el mejor de los cargos que ostente, un haber líquido mensual mínimo de $145.000.

-Adicional no remunerativo y no bonificable: “Material Didáctico”

A partir del 1 de marzo fijados en $4.315

Desde el mayo fijados en $4.610

Fijar a partir del 1 de julio en $4.900,00

-Adicional no remunerativo y no bonificable: “Capacitación”

A partir del 1 de marzo $16.475

Desde el 1 de mayo $19.000

A partir del 1 de julio $21.500,00

-Adicional no remunerativo y no bonificable establecido por el artículo 14° del Decreto N°569/3(ME) de 2021:

Desde el 1 de marzo $1.500

A partir del 1 de mayo $1.600

Desde el 1 de julio $1.700.

-Adicional no remunerativo y no bonificable establecido por el artículo 4° del Decreto N° 621/3(ME) de 2020:

A partir del 1 de marzo$1.800

Desde el 1 de mayo $1.910

A partir del 1 de $2.030

-Adicional remunerativo y no bonificable establecido por el artículo 7° del Decreto 613/3-ME de 2022.

A partir del 1 de marzo $25.200

Desde el 1 de mayo $28.618

A partir del 1 de julio $32.000

-Otorgar a partir del 01 de Marzo de 2023 un adicional no remunerativo y no bonificable de $8.000 por agente en concepto de “Estímulo Docente”, para el Cargo Testigo de Maestro de Grado de Jornada Simple de Educación Común de 181 puntos, 15 Horas Cátedras de Nivel Secundario y 12 Horas Cátedras de Nivel Terciario, o de mayor puntaje. En caso de no alcanzar los puntajes de los cargos testigo antes mencionados, dicho adicional será liquidado en forma proporcional a la cantidad de puntos del mejor cargo.

A partir del 1 de Julio de 2023, el presente adicional será liquidado siguiendo los criterios de valoración del FONID, considerando como límite dos (2) unidades de asignación por agente.

-Fijar el adicional destinado al Personal Docente Superior establecido por el artículo 1° del Decreto 3024/3(ME)-2022 en un 6% del básico del cargo a partir del 1 de Marzo de 2023, e incorporar al mismo los cargos de supervisor docente y de zona.

-A partir del 1 de marzo el Poder Ejecutivo abonará al personal docente que se encuentre revistando en condición de adscripto o en comisión de servicios, el adicional “CONECTIVIDAD” previsto en el punto I) inc. 2. del acta suscripta el 26 de febrero de 2021 en el marco de la Paritaria Nacional Docente.

-El Poder Ejecutivo se compromete a enviar a la Honorable Legislatura de Tucumán un proyecto de Ley a fin de ampliar la escala establecida por el artículo 71 de la Ley N° 3.470, que regula la bonificación por años de servicio, incorporando nuevas categorías para aquellos agentes que perciben el máximo de antigüedad.

-Las partes acuerdan reunirse en Mayo de 2023 a fin de efectuar el seguimiento de las principales variables económicas y evaluar los desvíos respecto a las proyecciones tenidas en cuenta para el presente acuerdo.

-El Poder Ejecutivo promulgará el proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura de Tucumán en sesión de fecha 25 de junio de 2019 y comunicado al Poder Ejecutivo mediante nota Nº 21/2019.

-El Poder Ejecutivo impulsará el tratamiento de una ley de titularización de excepción para Maestros de Grado de Jornada Completa y Maestros de Áreas Especiales de Jornada Completa.

-El Poder Ejecutivo, en consonancia con las políticas educativas implementadas, no cerrará ningún Ciclo Básico de Educación Secundaria. Por el contrario, impulsará medidas tendientes a completar la oferta de Nivel Secundario en aquellos lugares donde se encuentran localizados aquellos.

-El Poder Ejecutivo convocará a elecciones para representantes de los docentes en las Juntas de Clasificación en el ámbito del Ministerio de Educación, de acuerdo al artículo 48 de la ley Nº 3.470 y concordantes.

-El Poder Ejecutivo determinará, de entre los rubros que componen los haberes del personal docente dependiente de la Administración Pública Provincial, aquellos que quedarán comprendidos en el artículo 8º del acta suscripta el 17 de febrero de 2023 en el marco de la Paritaria Nacional Docente.