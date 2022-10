Pablo De Muner: “No veo ningún motivo cómo para poder continuar. Estoy haciendo pública la decisión”

La dura derrota y eliminación de San Martín del Reducido, jugando en Ciudadela, con ventaja deportiva y ante su público, tuvo su primera consecuencia cuando pocos minutos después, Pablo De Muner en conferencia de prensa hiciera referencia a la finalización de su ciclo como director técnico del “Santo”.

“No estuvimos a la altura, le pedimos disculpas a la gente. Estamos muy dolidos por este final, a lo largo de estos 8 meses hicimos todos para lograr el objetivo pero no nos alcanzó. No hay nadie más responsable que yo”, dijo ante la prensa.

“Creo que es más que justo el resultado, estamos muy dolidos por cómo se dio todo. Carlos (Cisneros) siempre estuvo al lado mío, fue la persona que confió en mi”, agregó.

“No veo ningún motivo cómo para poder continuar. Estoy haciendo pública la decisión”, enfatizó y cerró diciendo que, “el fútbol es resultado. El objetivo era ascender, peleamos todo el año pero no pudimos cumplirlo. Siento que no nos merecíamos este final”.