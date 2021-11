La pandemia de coronavirus tuvo muchas historias de vida que reflejaron lo duro de la enfermedad y como la tristeza o la alegría logró invadir a familias enteras a lo largo del país. Esta es una historia con un final feliz.

El protagonista fue el renombrado periodista tucumano Germán Valdez. Luego de una larga batalla contra el Covid-19 volvió a su programa de televisión en la pantalla de Canal 10, Primer Plano, un clásico que analiza la realidad política y social de la provincia y el país.

El conductor dio positivo el 15 de marzo y tuvo que permanecer 45 días internado en terapia intensiva con respirador artificial en el Hospital Centro de Salud. Luego de mucho esfuerzo, el trabajo de los médico, las oraciones y sus ganas de vivir, logró despertar e iniciar el proceso de recuperación que felizmente derivó en su regreso a la pantalla el sábado pasado. Allí, en primera persona relató su difícil experiencia y se mostró agradecido con todos los que de una manera u otra lo apoyaron a él y a su esposa Raquel para la recuperación.

“Después del 15 de marzo puedo retornar a trabajar. El día 15 de marzo me he contagiado de Covid, posteriormente he contagiado a mi esposa y el 17 de marzo deciden internarme en el Hospital Centro de Salud. Estuve 45 días en terapia intensiva con respirador”, comenzó diciendo el periodista visiblemente emocionado.

Luego agregó que, “fue muy difícil, cuesta mucho hablar de esto. Siempre me decían que es horrible y la verdad es que es horrible. He vivido de vuelta y esto me dejó lección muy grande, que es agradecer a muchas personas. Quiero agradecer al doctor Luis Medina Ruiz, quien fue quien decidió mi internación y a la directora del Centro de Salud”.

“Cuando me internaron en una sala común de Covid, a los dos días los médicos me dijeron: ‘usted está empeorando, lo vamos a llevar a otro lugar’. Y desde ahí no me acuerdo más nada. Pasaron 45 días hasta que pude despertarme”, comentó.

“Dios me dio otra oportunidad; les mando un abrazo inmenso y sepan que nunca me voy a cansar de agradecerles”, cerró Valdez.