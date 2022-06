Este sábado el Seleccionado Tucumano de Rugby de juveniles y mayores, disputarán la Copa “Martín Miguel de Güemes“ ante el seleccionado de Salta. Los partidos se jugarán a las 14.30 y a las 16 respectivamente en cancha del Jockey Club de la vecina provincia.

En este marco, en la sede de la URT se realizó una conferencia de prensa encabezada por Santiago Taboada, presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, junto a los entrenadores del seleccionado Naranja, Oscar Prado, Pablo Bascary y Juan Pablo Lagarrigue, el capitán Gabriel Ascárate, el subcapitán Carlos Cáceres, y por el seleccionado Juvenil los entrenadores Mariano Odstrcil y Mariano Vie.

“Este partido con Salta es muy importante para nuestro rugby, que tan identificado se siente con el seleccionado Naranja, que no jugaba desde hace varios años. Esta iniciativa, en forma conjunta de las dos Uniones, es el primer paso en la búsqueda de que la selección vuelva a tener competencia. La idea es que esta Copa en conmemoración del fallecimiento de Martin Miguel de Guemes se juegue todos los años”, destacó Taboada.

“Este es un evento del NOA para todo el país y sin dudas un ejemplo del trabajo que las Uniones debemos retomar para darle competencia a los jugadores. Es un primer paso. Nuestro próximo objetico será poder volver a organizar un torneo como el Centro de la República, para que nuestro seleccionado tenga competencia y para que la gente pueda ver en acción al equipo Naranja, con el que se siente identificado. Porque nuestro seleccionado fue, y es de todos los clubes”, agregó.

Para los partidos de este sábado, aquellos que deseen viajar a Salta, podrán comprar las entradas en la sede de la URT, a un costo de $500.

“Me sorprendió mucho la efervescencia que hay por este partido. También me sorprendí porque ningún jugador se bajó. Pensaba que porque no jugábamos desde hace tres años, como no había aun competencia real para el equipo sino un amistoso, pensé que algunos no iban a estar, sin embargo estuvieron todos los jugadores convocados comprometidos con este partido, asi que estoy plenamente sastifecho. Espèramos que sea el puntalpie inicial pra que lacNaranja comience a jugar con frecuencia y no solo de vez en cuando. Para mi es lo mas importante que hay”, dijo el head coach Oscar Prado.

“Este partido es muy importante para nosotros. Primero por lo que significa la vuelta a la competencia de nuestro seleccionado. En lo personal siento una gran satisfacción de poder entrenar nuevamente al seleccionado. Nuestro principal objetivo, además de entrenar a estos chicos, es poder transmitir lo que significa esta camiseta naranja. Ellos lo entienden y van a dejar todo en este partido. Estamos muy contentos y esperamos hacer el mejor partido posible. Tucumán es reconocido en el mundo por su rugby y vamos a demostrar porque es importante el juego para nosotros”, agregó el principal entrenador de los Naranjas, quien ya lo condujo anteriormente habiéndose consagrado campeón del Argentino en 2010.

El capitán Gabriel Ascarate, que ya había ejercido la capitanía en el ultimo partido que Tucumán jugo el 18 de abril de 2019, en la victoria sobre Paraguay (95-8), en cancha de Uni, comentó: “Todos los que me conocen saben lo que significa el seleccionado naranja y esta camiseta para mi. Tomamos este encuentro con mucha alegría y responsabilidad. Poder volver a jugar en el seleccionado es muy importante para mi y para los chicos. Estamos todos muy contentos y entusiasmados con este partido y con la idea de que podamos volver a tener mas competencia”.

Seleccionado Mayor

Forwards: Francisco Caram, Matías Orlande, Rodrigo Navarro, Ignacio Pascal, Bruno Molina, Tomas Juárez, Tomas Del Pero, Luciano Cippitelli, Mariano Bustamante, Federico Lazarte, Nicolás Triviño, Carlos Cáceres (subcapitan), Andrés Pacheco, Bruno Gómez Urrutia, Eliseo Auad, y Santiago Ygel.

Backs : Joaquín López Islas, Ignacio Cerrutti, Agustín Cortes, Gabriel Ascarate (capitán), Ignacio Albornoz, Evaristo Paz, Matías Bascary, Santiago Paz Posse, Nicolás Alvizo, Marcos Villagra, Gonzalo Molina, José Chico, Santiago Abi Cheble, y Ramiro Giménez Lombardo.

Staff: Oscar Prado (Head Coach), Pablo Bascary y Juan Pablo Lagarrigue (Entrenadores), Gustavo Sánchez (Preparador Físico), Héctor Medina (kinesiólogo), Esteban Valdez (Analista de videos), Orlando Ferreyra (Manager), José Federico Catacata y Luis Brandan (Asistentes de Manager), Tomàs Gray (Comunicaciones), Carlos Zelarayan (Presidente Comisión de Juego y Selección), y Martin Lazarte (Presidente delegación).

Seleccionado Juvenil