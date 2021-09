A pocos días de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, el gobernador de la provincia, Juan Manzur, participó en un multitudinario acto realizado en Monte Bello, en el departamento Río Chico.

El presidente del Partido Justicialista tucumano, estuvo acompañado por los pre candidatos de la lista Lealtad Peronista del Frente de Todos, Sandra Mendoza y Pablo Yedlin. Además, estuvieron presentes Sergio Mansilla y Elia Fernández de Mansilla.

“Hay veces que la ambición desmedida hace hacer cosas que no están bien. Yo solo no puedo por eso siempre pido que me den una mano. En el peronismo nadie lleva por delante a nadie. Nadie es más importante que nadie. En plena pandemia, con los hospitales llenos, hay un grupo de compañeros que me quisieron dejar solo. En esos momentos de definición en los que hay que actuar, me quisieron dejar solo, pensaron que me dejaban solo pero Elia Mansilla y Sergio Mansilla se quedaron a la par mía. Contra viento y marea se quedaron conmigo”, dijo Manzur.

Luego sostuvo q “esos compañeros se equivocaron feo porque todo el peronismo del departamento Río Chico se quedó conmigo, por eso muchas gracias al pueblo de Aguilares. Esos es lealtad. Ellos Actuaron como no corresponde. Se portaron mal. Y ustedes me dirán ¿Cómo sigue esto? Y ahora los estamos esperando. Ahora tienen que venir a jugar al terreno nuestro que son las urnas. Tienen que venir a jugar en la cancha nuestra y ahí son visitantes. Porque le vamos a ganar y por mucho. Le vamos a ganar porque nosotros actuamos bien, de manera leal, de frente, como actúa el peronismo: de cara a su gente, no haciendo artimañas y cosas que no corresponden”, cerró.

Por otro lado, Mansilla, resaltó que