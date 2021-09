Mediante un comunicado oficial, el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo dio a conocer el pedido de renuncia a los ministros de educación Juan Pablo Lichtmajer y de seguridad Claudio Maley.

El pedido se dio a conocer luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales resolvió por unanimidad rechazar mediante dictamen el informe brindado por el ministro de Educación en el recinto el 13 de mayo pasado.

Al momento de fundamentar la decisión, el titular de la Comisión, Javier Morof, señaló que el ministro Lichtmajer mintió cuando dijo en su exposición que él tenía la facultad para nombrar gente: “La muestra que no dijo la verdad es el decreto firmado por el gobernador Manzur el 2 de agosto último, convalidando los actos administrativos de designación de personal docente “ad- Referéndum durante el período comprendido entre Octubre del 2015 y Junio del 2021 efectuado por el Ministerio de Educación”.

“El paso siguiente es elevar el dictamen para que sea puesto a consideración del cuerpo legislativo en la próxima Sesión Legislativa. En el rechazo al informe presentado por Lichtmajer, también se tuvo presente el mal estado de los edificios escolares”, puntualizó Morof.

A partir de esta decisión, Jaldo manifestó el pedido de renuncia de los ministros mediante el siguiente comunicado oficial:

“EXIJO Y REITERO ROTUNDAMENTE EL PEDIDO DE RENUNCIA DEL MINISTRO MALEY Y HAGO PÚBLICO EL PEDIDO DE RENUNCIA DEL MINISTRO LICHTMAJER.

Hace tiempo que hice público el pedido de renuncia del ministro de Seguridad, Claudio Maley, los hechos de inseguridad crecen día a día, los tucumanos ya no sólo le tememos a los robos sino también a la muerte. Habiendo hecho este pedido de renuncia innumerables veces y no habiendo sido escuchando por el gobernador Juan Manzur hago responsable al gobernador de cada hecho de inseguridad que vive nuestra provincia. Está claro que Manzur es el que no quiere solucionarlo, el que no le quiere encontrar solución a este tema.

Asimismo, hago público mi pedido de renuncia del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer debido a que el informe que recibió hoy la Legislatura deja a las claras que el ministro incumplió con su deber de funcionario no pudiendo explicar el deplorable estado edilicio de las escuelas y las designaciones irregulares que se realizaron en el ministerio que él encabeza. POR ESO PEDIMOS LA TITULARIZACIÓN DE LOS DOCENTES, ESTE DERECHO QUE NO ES RECONOCIDO POR UD. SR. GOBERNADOR.

Precandidato a diputado nacional por “Todos por Tucumán”, Osvaldo Jaldo”.