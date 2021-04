Por la Conferencia Norte, de la Liga Argentina de Básquet Estudiantes viajará a La Rioja y disputará la tercera burbuja de la segunda categoría del básquetbol.

Las primeras dos fases en Córdoba y Salta dejaron un equilibrio favorable en las presentaciones del club de calle Monteagudo.

“El balance de las dos burbujas es positivo y al principio era una incertidumbre para la mayoría por como podíamos funcionar. Nosotros sabíamos que si hacíamos lo que quería el cuerpo técnico, nos iba a hacer ganar la mayoría de los partidos. Esperamos seguir por el mismo camino”, dijo el pívot, Fernando Ortiz que también destacó el rendimiento de los equipos de la Liga.

“Mi visión sobre los rivales es siempre de respeto, todos los equipos están muy bien armados y está a la vista que cualquiera puede ganar y por eso hay que estar siempre concentrados porque ningún equipo es fácil. La competencia en general la veo muy dura, hay muchos jugadores de experiencia y eso le da un plus extra a la categoría”, afirmó.

“Fer” tiene 30 años y llegó a Estudiantes en enero para encarar el desafío, con sus metas bien trazadas.

“Como objetivo personal me propuse aprovechar al máximo está oportunidad en la categoría, tratar de cumplir bien mi rol y ser importante para aportar lo que necesite el equipo. Personalmente quiero asentarme para poder demostrarme a mi más que nada, que puedo jugar a este nivel. También me motivó el poder debutar en la segunda categoría nacional. El básquet para mi es muy importante, me dio muchas cosas lindas”, confesó.

Lo que le aportan al plantel el entrenador, Gabriel Albornoz y su ayudante técnico, Martín de Zan, es muy valorado por los jugadores y Ortiz lo recalcó, en nombre de todos. “De las charlas con Gabriel yo destaco la experiencias que él tiene por su amplio recorrido como entrenador. En lo personal trato de tomar todo lo que habla porque sabemos que es para bien del equipo. Estamos muy bien en lo físico tratando todos los días de recuperar el tiempo perdido por la pandemia pero dentro de eso muy bien mentalmente, excelente. Con el buen arranque pudimos trabajar más tranquilos, mejorar los errores y buscar crecer como equipo. La meta es ganar la mayor cantidad de partidos”, finalizó.

Fixture confirmado

El jueves 8 de abril, a las 19 horas, enfrentará a Ameghino de Villa María, Córdoba. El viernes 9, el rival será San Isidro De San Francisco, Córdoba, a las 16.30. Y finalizará el sábado 10 ante los cordobeses de Barrio Parque, a las 16.30.

Los tres partidos se jugarán en el Súper Domo.