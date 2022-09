Enfermedad desconocida en Tucumán: tres pacientes se mantienen con neumonía y no hay nuevos casos

El titular del Ministerio de Salud de Tucumán, doctor Luis Medina Ruiz, junto al secretario Ejecutivo Médico, doctor Miguel Ferre Contreras, brindaron una conferencia de prensa para actualizar a la población sobre el estado de los pacientes que están atravesando esta enfermedad desconocida.

“Queremos anunciar que, respecto a los casos de neumonía bilateral con etiología desconocida y en investigación, seguimos con nueve pacientes, no hay más personas que se agreguen al listado”, aseguró el ministro.

Y continuó: “La novedad es que tenemos una paciente que, en el día de ayer, en horas de la noche, fue dada de alta, hospitalaria y continúa en observación en su domicilio por su condición clínica. En este momento tenemos tres pacientes que siguen internados, de los cuales dos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica y uno en ventilación no invasiva; los tres en condición grave. Los otros tres pacientes están en condición ambulatoria con seguimiento en menor gravedad y, lamentablemente, tres fallecidos”.

En este sentido, Medina Ruiz aseguró: “Seguimos investigando la etiología de este problema de salud, tenemos una alerta activada tanto en los servicios públicos como privados, donde cualquier paciente que tenga un nexo epidemiológico, como por ejemplo algún trabajador de la salud de este sanatorio privado que presente un cuadro respiratorio, ingresa en un protocolo de sospecha donde se le realizará un seguimiento con tomografía, laboratorio, para confirmar o descartar que pueda entrar en este grupo”.

En el marco de la intensa investigación que está llevando a cabo el Ministerio de Salud Pública, el ministro tuvo ayer por la noche una reunión virtual junto a la ministra de Salud de la Nación, doctora Carla Vizzotti, referentes con vasta experiencia en este tipo de problemáticas y autoridades del Instituto Malbrán, con quienes están constantemente en comunicación para dar solución pronta al caso.

Recibimos información de que los estudios que se están haciendo hasta ahora y resultan negativos para bacterias y virus que se están investigando. De todos modos, hay estudios que requieren de cultivos, por lo que requieren de un poco más de tiempo”, explicó el funcionario. En tanto, agregó que cuando los resultados dan negativo, se busca otro estudio que sea más sensible y complejo que a veces lleva más tiempo de realizar.

“Seguramente en el transcurso del día tendremos otros resultados, la idea es seguir trabajando en la investigación de la causa y continuaremos buscando nexos epidemiológicos”, afirmó el funcionario.

Por otra parte, el ministro confirmó que en este momento en la clínica privada hay diecinueve pacientes internados, algunos en terapia intensiva y otros en salas comunes: “Nosotros desde el Ministerio de Salud Pública conformamos equipos que van a apoyar y evaluar la situación epidémica de los pacientes. Están trabajando en el control de los internados, analizan los nexos epidemiológicos y están analizando todo que respecta a salud ambiental; no dejamos ninguna arista sin cubrir”.

Asimismo, agregó que, hasta el momento, no encontraron ningún patógeno en el agua y los exámenes químicos están pendientes de resultado.

Respecto al tiempo en el que nuevos pacientes pueden llegar a presentar alguna sintomatología, el titular de la cartera sanitaria dijo que, siempre que se trata de una enfermedad viral o bacteriana, el tiempo de proceso puede durar entre siete y catorce días, tiempo que Salud tomará para esperar si aparece algún paciente nuevo.

Todo esto comenzó alrededor del 20 de agosto y durante todo este tiempo no apareció ninguna persona con relación directa en lo laboral con el sanatorio, pero, como no conocemos la etiología precisa, debemos esperar un poco más, por lo menos, siete días más”, aseveró el ministro.

“Lo que estamos haciendo con todos los pacientes es un tratamiento de sostén, independientemente de la etiología, mediante un protocolo de base que incluye mantener la oxigenación y presión arterial lo suficientemente estable para que el corazón, el cerebro y todos los órganos se mantengan conservados”, continuó.

Con respecto a cómo se actuará con el aislamiento del centro privado, Medina Ruiz dijo que eso dependerá de los pacientes que puedan surgir durante el día de hoy y el fin de semana: “La determinación se tomará en base a lo que vaya sucediendo hasta el martes”.

El hecho de que no haya más contagiados nos anima a pensar que se trata de un agente infeccioso que no tiene un gran poder de contagio. Habitualmente todos los virus, bacterias y hongos tienen la capacidad de contagiar a través de un medio; este, aparentemente se trata de un caso que no produce un contagio significativo, o la otra posibilidad es que se trate de un germen contagioso de incubación más larga”, extendió.

Por esto, el ministro aseveró: “Estamos constantemente teniendo reuniones a nivel nacional y tenemos todo el apoyo de las instituciones de prestigio nacional e internacional para llegar al resultado de la etiología. Es fundamental que la información de este tema se realice de manera oficial y formal. El mayor riesgo se produce cuando hay demasiada desinformación y genera pánico en la sociedad”.

Para finalizar, Medina Ruiz aseguró que la fiscalización sanitaria que lleva a cabo el Siprosa a nivel del personal, como así sanitario del lugar, se reforzará en esta situación.