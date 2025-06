Florencia Florice tiene 26 años y vive en Punta Alta. Sufre una enfermedad hematológica grave y fue operada del bazo. No llega a cubrir los gastos de los tratamientos.

“Hace cinco años que tengo la enfermedad y es muy compleja, es algo autoinmune que no tiene cura y por error ataca el cuerpo, mis plaquetas son súper bajas y poniendo en riesgo constante mi vida porque me puede agarrar una hemorragia interna. Me hicieron muchísimos tratamientos y una operación y no funcionó”, indicó Florencia.

Una puntaltense padece una enfermedad hematológica grave y solicita ayuda

“Al día de hoy sólo tomo medicamentos para los dolores, me hago laboratorios una vez a la semana y consultas cada 15 días al hematólogo en Bahía Blanca . Es la primera vez que pido colecta solidaria porque no llego a costear todo. Me sacaron el gluten y es muy cara una dieta así. Por favor se los pido si me pueden ayudar se los voy agradecer de corazón”, agregó.

Si querés colaborar Alias: florencia.florice (Florencia Rocío Florice).

