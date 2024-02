"En definitiva, el representante del pueblo tucumano se llama Osvaldo Jaldo"

“Jaldo ha incorporado todos los temas que nosotros hemos pedido: en alcohol y azúcar. También trabajó mucho con el citrus”.

Estos conceptos corresponden al industrial Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, durante una entrevista en el programa televisivo “Tucumán con todo”. Esto es parte de la conversación con el también titular de la Cámara Sucroalcoholera:-Veo tres Argentina hoy. Por ejemplo, de Tucumán, una que está divirtiéndose con los corsos, con las fiestas; otro que empiezan a ver ya mucho más complicado el panorama: el aumento del cospel, el aumento de la luz, del gas y una generación que está nerviosa, que son los dirigentes porque no sabe qué es lo que les avizora con Javier Milei.

¿ustedes cómo están?-Mira en primer lugar yo eso no te puedo contestar: yo no soy político, yo no entiendo nada de política-Pero convive con la política..-Bueno yo soy un facilitador. Yo soy presidente de la Unión Industrial de Tucumán. Estoy en la Unión Industrial del NOA; soy presidente de Los Balcanes; de la Cámara Sucroalcoholera, nada más.

Yo lo que hago es tratar de lograr que el sector, fundamentalmente, alcoholero y azucarero funcione bien. En La parte de Educación donde también estamos. Un tema político, porque, en definitiva, son temas políticos pero de otra índole. Kati (doctora Catalinas Inés Lonac, su esposa) se dedica a todo lo que es la universidad (Universidad San Pablo T) Entonces, yo no te podría responder a eso.

Digamos hay un tema que yo he visto, esta mañana, no sé si es porque es viernes o porque, he visto, muy poco tránsito esta mañana o capaz que es una cosa de casualidad-Es la nafta, el precio de la nafta..-Bueno entre otras cosas, entre otras cosas, pero estamos muy complicados. El tema político lo tienen que resolver los políticos, no nosotros. O sea nosotros si nos metemos en eso, vamos a complicar las cosas. Ya te digo vamos a entrar a hacer cosas que no sabemos entrar . Prefiero que Osvaldo(Jaldo) haga lo que tiene que hacer, que lo ha hecho muy bien. Ha incorporado todos los temas que nosotros hemos pedido: en tema alcohol y azúcar. También trabajó mucho con el citrus. Entonces, en definitiva, el representante del pueblo tucumano se llama Osvaldo Jaldo y él ha hecho, muy, muy bien, las cosas, en las cuales, nosotros, le agradecemos, públicamente, en una serie de comunicados.Cada vez que puedo le agradezco al gobierno de la provincia como nos viene acompañando y después tiene una virtud, Osvaldo, que atiende el teléfono, que ya es mucho mucho .. Hace las cosas. Fíjate, en la ley de biocombustible: él ha logrado que no haya importaciones, que después de 18 años, entran las petroleras, que el 6,6, sea una realidad, que el tope de la paridad de las importación lleve todos los gastos, que sean licitaciones separadas. Entonces ya está. Y la eliminación del artículo 59, que hablaba de levantamiento de los aranceles en el azúcar. A nosotros nos ha dado mucho. Hoy he leído que está la provincia por colaborar con fondo para la obra pública. No lo nombran para nada. Tiene una habilidad que no lo nombren para nada en esta guerra contra los gobiernos, porque no está metido en esto. Entonces él es el facilitador político. La sociedad, digamos, a través de sus asociaciones, Centro Azucarero, Federación Económica, Unión Industrial, etcétera, tenemos que ser facilitadores para nuestros asociados. Para ir viendo qué podemos pedir, qué podemos acomodarnos, sin tirar la cuerda para no romper el fino equilibrio que está llevando la provincia.