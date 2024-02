Universidades nacionales: ¿Quién designa al jefe de trabajo práctico?

La falta de concursos para la cobertura de los cargos docentes en las universidades nacionales fue analizada por el doctor Paulo Andrés Falcón, quien además denunció su situación en la Universidad Nacional de Tucumán. Falcon fue funcionario nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, en la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación. En diálogo con un programa televisivo local fue consultado sobre los concursos para ingresar en la carrera docente y esto es lo que señaló:

-El jefe de trabajo práctico para iniciar la carrera docente, ¿quién lo propone? ¿El decano, el titular de la cátedra o hay concurso abierto?

-En las universidades nacionales la regla es el concurso abierto por antecedentes y oposición y solamente, por excepción, las autoridades pueden designar interinamente por el lapso de un año una persona sin que medie ese proceso de selección. En la Universidad Nacional de Tucumán, pero también en otras universidades, la excepción es la regla. La verdad es que no suelen haber concursos aunque la ley marque que el 70% de la planta docente tiene que ser concursada. En mi caso, por ejemplo, yo hace 20 años que en la Universidad Nacional de Tucumán soy jefe de trabajo práctico, por concurso, y nunca más hubo concurso. Se jubiló el titular, se jubiló el asociado adjunto, yo no pude concursar y, obviamente, no pude crecer académicamente. Para crecer académicamente tuve que irme a otras universidades. Tenemos una infinidad de ejemplos en donde claramente la arbitrariedad y la mezquindad operan de manera muy clara, expulsando gente del sistema universitario.

¿Y eso pasa hoy en la Universidad de Tucumán, concretamente?-En la Universidad de Tucumán y también en otras, lamentablemente.Falcón actualmente se desempeña en distintas universidades, entre ellas, Universidad de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Naciona, UCES(Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales) , UNSL(Universidad Nacional de San Luis), UCASAL(Universidad Católica de Salta),UNSTA(Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino).