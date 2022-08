El gobernador Osvaldo Jaldo, participó de la asunción de Sergio Massa como nuevo ministro Economía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

“Para mi ha sido un momento muy importante el que hemos vivido en la jura del nuevo ministro de economía Sergio Massa, y en donde me sorprendió gratamente la presencia de la mayoría de los gobernadores, senadores y diputados, de la CGT representantes de trabajadores, representantes de la producción, del comercio y de la industria; de diferentes organismos e instituciones que representan a los sectores que producen en Argentina. Me pareció muy bien su presencia y me pareció que genera mucho optimismo que hayan participado. La presencia de ellos marca una predisposición de acompañar esta nueva etapa del ministerio de Economía”, dijo el gobernador al respecto.

“Quiero destacar en lo personal y lo político la decisión de Sergio Massa de haber renunciado a la presidencia de la Cámara de Diputados para hacerse cargo de un ministerio de Economía en momentos tan difíciles. esto muestra que es una persona de bien, que es un peronista que en los momentos difíciles está dispuesto a ponerle el hombro al movimiento y dio un gran gesto de argentinidad”, agregó Jaldo.

En ese sentido, José Ignacio de Mendiguren estará a cargo del área de Producción, acompañado por un equipo integrado por Gabriela Lizana, Priscila Makari, Carla Pitiot y Tomás Canosa.

Juan José Bahillo será el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Tombolini el de Comercio y Daniel Marx integrará el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública.

Massa confirmó también la continuidad de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mientras que Jorge Solmi seguirá en el nuevo esquema de la Secretaría de Agricultura a cargo de la Unidad de Coordinación Federativa y Gabriel Delgado fue designado en la Unidad de Apertura de Nuevos Mercados de Proteínas.

El designado ministro de Economía informó además que la Secretaría de Planeamiento del Desarrollo y Competitividad Federal estará encabezada por el hasta este martes vicejefe de Gabinete Jorge Neme, acompañado por Carola Ramón Berjano y Pablo Sívori.

La nómina se completa con Sandra Mayol en la subsecretaría de Asuntos Institucionales; y Sabrina Vettel y Katia Blanc en áreas estratégicas de la Secretaría.