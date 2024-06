El ERSEPT reactivó arriba de 4000 reclamos y resolvió más de 500 desde el inicio de la intervención

Durante una extensa entrevista televisiva con el periodista Germán Valdez, el interventor del ERSEPT, ingeniero Ricardo Ascárate, detalló como está operando el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán desde el comienzo de su reciente gestión. El funcionario puso a disposición las líneas del organismo para que aquellos usuarios de luz y agua puedan elevar sus reclamos por deficiencias en las prestaciones de dichos servicios. Durante la conversación, Ascárate explicó cómo funciona el sistema de reclamos y de quien dependen las soluciones de los mismos.

- ¿Cómo está llevando esta intervención ya solo? Porque antes era con el ministro (Daniel Abad) y ahora solo.

-” Con la intervención, estamos tratando de recuperar un organismo desde un punto de vista técnico que tenía una misión fundamental defender los intereses de los usuarios y ahora con una inserción que vamos a darle en todos los municipios y comunas del interior de la provincia de Tucumán. Hemos inaugurado una receptoría municipal, quiero aclarar esto. Porque la modalidad anterior era que el ente regulador alquilaba y designaba gente en algunas receptorías en el interior.”

- ¿Amigos de los interventores?

-” Amigos, o en los lugares donde se sentían más cómodos, a lo mejor, los directores anteriores.”

- ¿Eran Las Talitas y Concepción?

-” Las dos receptorías que funcionaban de esa manera eran Las Talitas y Concepción. Se han cerrado y se han reabierto, pero con otra modalidad. O sea, ahora el municipio o la comuna alquila el local, pone a los empleados y el ente regulador les entrena a los empleados y les linkeamos los equipos para que puedan manejar las denuncias y todo lo que sea el tema tarifario, cuando hay reclamos de tarifas, directamente para que entren a la base de datos nuestras dentro del ente regulador. O sea, lo que estamos logrando es tener una presencia en todo el territorio provincial con la asistencia directa de los intendentes y delegados comunales, que es lo que corresponde, dándoles a ellos la herramienta y no generando un mayor gasto o designando personal o alquilando oficinas, que es lo que se venía haciendo.”

- Si ahora una persona tiene problemas de luz, agua, cloaca en toda la provincia...

-” Vamos a intentar que se resuelva siempre desde cada localidad y no que tengan que venir a hacer los trámites acá a la Casa Central.”

- El ERPSET Tucumán.

-” Eso, por un lado. Por otro lado, son más de 4.000 las denuncias que hemos tratado desde el inicio de la intervención, con el ministro de Economía inicialmente, y de las cuales en casi 500 a 600 reclamos ya hemos firmado las resoluciones que dan lugar al resarcimiento por parte del usuario o a la corrección en el caso de que hubiera una falla de facturación. O a la devolución, porque en el caso de las facturas de agua, cuando el servicio no es el adecuado, podemos devolver o suspender el cobro desde un 30% a un 70% del valor de la factura si es que no hubiera presión o no hubiera suministro líquido.”

- Si no hay presión del agua o no hay suministro...

-” O no hubiera suministro, lo verificamos, se hace una inspección, en base a esa inspección se determina, la inspección se realiza normalmente en una o en dos visitas. Se va con un manómetro, se toma presión de agua, se ve caudal, se toma muestras si hiciera falta y en función de eso se determina que, si tiene razón el usuario, se da la razón al usuario y se determina la disminución del costo o del monto de su factura.”

“Insisto en este concepto porque por ahí hemos recibido expedientes iniciados por la política, entre comillas, entonces donde aparecen o legisladores o concejales que llevan un conjunto de denuncias. Yo tengo el caso de concejales que me han llevado 33 denuncias. Las 33 denuncias estoy haciéndolas verificar y en el caso de corresponder hago que se haga el número de reclamos que se hace en la concesionaria y con el número de reclamos hacemos la verificación de la situación a los efectos de bajar el monto de la factura o de corregir la situación si se pudiera corregir, si no se puede corregir evidentemente reclamamos ante la SAT.”

- Bien, este es un tema entre los vecinos, la SAT y usted, ¿o tiene que pasar primero por usted y después a la SAT?

-” Es que para eso existe un ente regulador, o sea acá no hay gestores y esto quiero que también sean claros para la gente que escuche esto. No hay gestores, no hay intermediarios, el reclamo se hace ante la empresa que presta el servicio y con el número de reclamos. En el ente regulador nosotros hacemos la resolución que le corrige la situación.”

“Todas las denuncias estas de usuarios, todas, tienen un número de reclamo. Ese número de reclamo lo tenemos asentado en el Ente y lo que hacemos es ir verificando. En el caso de derrames de líquidos cloacales en las calles, tenemos otro tipo de inconvenientes que son las roturas de pavimento y las roturas que se realizan normalmente en reparaciones de calles y veredas. Este es un tema que con los municipios se está discutiendo. Se ha discutido mucho y no es un tema que tiene que ver directamente con el servicio, muchas veces no lo es. Otras sí, cuando son roturas de cañerías que están por calle directamente, en ese caso nosotros asistimos al pedido de los vecinos e insistimos realizando las resoluciones para que la SAT proceda a la reparación.”

- Entonces, a esa gente que se preocupa por los años que tiene de líquidos cloacales, ¿Usted tiene solución? ¿Usted que les dice a ellos?

-” No, a ver, yo no tengo solución. La solución es de tomar el reclamo del vecino y de trasladarlo a la empresa y además con esa solución a un vecino que tiene, por ejemplo, una rotura de cloaca en su casa, puedo hacer descontar hasta el 30% de su facturación y hasta el 70% si el reclamo es por agua y cloaca.”

- Bien, si ese vecino viene y le reclama a usted, usted puede lograr eso, que el señor pague 70% menos.

-” Así es, tal cual.”

- ¿Cómo se resuelve? Alguien tiene que resolverlo ¿De quién depende?

-” La resolución de este problema es de otra índole. Es un problema de falta de inversión en infraestructura en Tucumán y eso no se resuelve en un día, ni en dos, ni en tres. A ver, llevamos 20 o 30 años de desinversión en materia de redes, de redes de agua, de redes de cloaca. Hemos recibido una empresa que fue una empresa privatizada inicialmente como una empresa francesa, que fue reestatizada, y luego de ser reestatizada se intenta que funcione después de un periodo en que estuvo en manos de Lenoze inclusive. Es muy difícil lograr un servicio adecuado como si fuera una empresa privada. De hecho, es una empresa del Estado, una SAPEM, en el caso de la SAT. En el caso de EDET, totalmente distinto, porque estamos trabajando con una empresa privada que tiene características de razón propia a la que podemos ajustar, multar o solicitar los planes de obra que corresponden, que están incluidos dentro de los planes de obra.”

- Todos los problemas de agua, en cualquier lugar de la provincia, ¿vienen para usted y usted reclama al SAT?

-” No todos, porque la SAT maneja en este momento el 60-70% de la distribución del agua en Tucumán. El otro porcentaje lo manejan municipios comunas, SEPAPyS y juntas vecinales, que son lugares en donde no entró la concesión de privatización original de agua de la Aconquija. Eso es lo que se llamaba el dipo remanente o el SEPAPyS, que es una repartición provincial, un ente autárquico, que hoy día maneja la situación del agua potable en comunas, en comunas, en juntas vecinales, por ejemplo en Malantial es una junta de agua, o localidades completas como San Pedro de Codalao, que son cooperativas. En ese caso están administradas por SEPAPyS, que es un ente autárquico provincial.”

- ¿En las comunas rurales quién lo maneja?

-” En las comunas rurales SEPAPyS. Salvo uno o dos grandes comunas donde la SAT todavía está adentro, que maneja el criterio este de cliente o usuario.”

Consultado respecto a donde deben los reclamos sobre las auditorías de las obras de cloacas en el municipio de Burruyacú, las cuales se encuentran paralizadas al 72% de su avance, el Interventor del Ente explicaba:

-” En el caso de las auditorías de obras lo que se debe hacer es el reclamo donde corresponde. Es una obra pública contratada y si la obra pública ha sido contratada y ejecutada, en el caso este por un municipio, tendría que hacerlo a través del municipio, al Tribunal de Cuentas. Para entrar al municipio tiene que entrar por pedido de la legislatura provincial, porque es un tema difícil este de las autonomías municipales. Y si la obra pública es provincial, de hecho, hacer el reclamo como corresponde, en la Fiscalía, Fiscalía de Estado.”

- ¿Qué pasa con las cloacas a cielo abierto?

-” Tenemos un problema grave. Y esto es a todos los vecinos tucumanos, la situación que tenemos en la provincia de Tucumán, en cuanto al aprovechamiento de elementos, al aprovechamiento de agua, a la provisión de agua. Recordemos que hasta hace unos meses atrás teníamos la única posibilidad de provisión de agua en cantidad, sigue siendo el Dique El Cadillal, y que estaba en condiciones de reparación. Lo tuvimos el dique bajo durante casi cuatro años, por problemas de reparación de presas laterales. Y con un problema grave, la balsa, que era el lugar principal de abastecimiento de agua, tenía bombas que recién ahora, este año, con la gestión de Marcelo Caponio, lograron cambiarse para poder tener provisión en cantidad, triplicando la capacidad de tomar agua desde el Dique. El otro problema grave que tiene Tucumán es que abandonamos una vieja concepción, que era que toda el agua de Tucumán provenía de fuentes superficiales, acueductos, tomas de agua, y de ahí iban las plantas potabilizadoras. Ahora estamos intentando retomar ese rumbo. Durante décadas en Tucumán se ha procedido a decir “el agua está abajo, perforamos y la sacamos”. El agua la tenemos en el subálveo, perforamos y la sacamos. Con un costo elevadísimo, que hoy día nos damos cuenta de lo que cuesta la factura de energía de levantar agua a 300 metros de profundidad en toda la provincia de Tucumán para darle a los usuarios. Cuando en realidad tenemos la lluvia, la orografía, la composición de la provincia tiene montaña, y la posibilidad de que el recurso hídrico se acumule como se hizo por décadas en Tucumán, antes de que se pusiera de moda el “perforo y el agua la tengo abajo”. Tucumán tuvo siempre una provisión de agua potable que era un 70 o un 80%, hasta la década del 60, de fuentes superficiales. Desde la década del 70 en adelante la extracción se ha invertido y lamentablemente dependemos de aguas subterráneas que cada vez están más abajo y cada vez cuesta más dinero y más energía sacarlas.”