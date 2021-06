Atlético Tucumán transita su quinto día de preparación, de cara al inicio del certamen de Primera División, donde se jugará un sola rueda todos contra todos.

El mercado de pases también está teniendo protagonismo estos días por 25 de Mayo y Chile. El lateral Gustavo Toledo no seguirá en el club. Nicolás Aguirre aún no se sumó a las prácticas por estar aislado por Covid positivo y es posible que no continúe.

Lo mismo puede pasar con Fabián Monzón que no está yendo al Complejo José Salmoiraghi.

Amistosos confirmados

El primer partido de preparación será ante Boca el 30 de junio. El 3 de julio lo hará frente a Platense; el 7 el rival será Argentinos Juniors y el 10 jugará con Estudiantes LP.

Propuesta formal por el “Pulga” Rodríguez

Tras los dichos del presidente Mario Leito y Luis “Pulga” Rodríguez, volvieron las ilusiones a la hinchada del “Deca” por la posible vuelta del ídolo simoqueño.

El vicepresidente segundo, Miguel Abbondándolo, dijo que “las puertas estaban abiertas” y que “era su decisión”.

En la tarde de ayer, ambos se reunieron y comenzaron las negociaciones de manera oficial. El dirigente ratificó el interés para que vuelva a vestir la celeste y blanca.

En la conversación también figura Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿Cómo terminará esta historia?