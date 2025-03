Desclasificar archivos de la SIDE y la muerte del capitan Viola

-Ahora ¿qué opina de este tema nuevo: Desclasificar todo eso de lo que se está hablando ahora ¿Quieren desclasificar esos archivos la SIDE, Servicio de Inteligencia del Ejército y fuerzas armadas.

¿Qué opina usted?.

-La verdad que, este yo creo, uno puede desclasificar si supiera de que va a encontrar la verdad o certeza sobre las cosas y, la verdad, que no creo. Pasó mucho tiempo. Las cosas que pueden haber ocurrido dentro de esos supuestos archivos. Yo me recuerdo que en esos años cuando uno buscaba los archivos en el D2, en inteligencia de la policía y estaba todo quemado, no existía nada. Cuando allanamos los regimientos, el Regimiento 19, el comando de infantería, arsenales, no había un papel.

-Que los quemaron a todos o no estaban.

-No no había un papel o sea estaban los cajones vacíos. No se encontró absolutamente nada. Fueron vestigios de información que uno fue recogiendo en base a datos, de determinadas personas que habían sufrido alguna cosa y después se corroboraba eso cuando veíamos de que existía la respuesta a eso. O sea la desclasificación a esta altura del partido de lo que decía la SIDE, las fuerzas de seguridad del Ejército, la verdad para mí tiene un valor relativo, muy relativo.

-Mire que usted fue perseguido, mire que se tuvo que ir a la provincia.

-Correcto, pero este la única verdad es que lo que uno vio. Yo entré en la Casa de Gobierno buscaba información no había; en la policía de la provincia D2. no había; en los distintos allanamientos que hicimos tampoco. Me recuerdo de que uno de los primeros detenidos que traje a Tucumán fue Acdel Edgardo Vilas(Ex comandante de la V Brigada de Infanteria en Tucumán) ya siendo juez federal. Yo asumo en mayo del 85 como juez federal y una de las primeras órdenes de detención, que creo yo he dado, fue la de Vilas. Que era el periodo anterior al proceso. Estuvo cerca de un mes y medio o dos meses Vilas detenido en el comando y tomándole indagatoria todos los días. Le tome indagatoria durante 60 días, todos los días. Y Vilas, en un momento, era todavía un general lúcido, me dijo: “Doctor mire el único acto de cobardía que yo reconozco es el que no tuvieron mis superiores de que pudieron hacer las cosas por medio de la ley y decidieron hacerlo afuera de ello”. No me olvido nunca las palabras de Vilas. Por eso Vilas, después, fue separado del Ejército. Estamos hablando del que estuvo en Acheral, en Operativo Independencia.

-Las bomba de Tucumán..

-Las bombas de Tucumán cuando había organizaciones terroristas reales funcionando. Eso no lo podemos negar. O sea, no se puede hacer abstracción de que no existían, existían. Y él lo que reconocía era que se tuvo que obrar por donde no se debía, fuera de la ley. Y me acuerdo que trajo unos papeles, que creo que se incorporaron en la causa de él, donde estaba el plan famoso, que después si la CONADEP lo puso en plano, donde cómo eran las órdenes, las instrucciones para cada caso, en los secuestros, las desapariciones, los vuelos de la muerte, etcétera. Para todo eso había, perfectamente, adecuado un reglamento para hacerlo. Esa es la verdad de las cosas que uno vivió, que uno vio. Entonces yo ahora que me digan: “mira vamos a desclasificar lo que hay”. Habría que ver, no sé.

-Habría que ver porque ya, a esa parte de la historia, la revisó usted.

-Una parte sí. Yo hablo de Tucumán. Después, no te olvides que también me tocó intervenir en las causas, en Santiago del Estero, en Salta, en Jujuy y en Catamarca. O sea que, de alguna manera, el panorama del Noroeste sí lo conozco. En esa época, juez de primera instancia federal era el choque directo con esa realidad. Era, bueno, vamos a averiguar. Y, lo más verdadero que había, era el relato de las víctimas y que fue corroborado por los hechos y las pruebas que tenían. Eso es lo más exacto. Una de las primeras que hay, una señora, que después fue una de las creadoras de lo que eran este las Madres de Plaza de Mayo, la señora de Cerviño, en Tucumán. Que, como era vecina de mi casa, digamos, me arrimó mucha gente a hacer las denuncias, las primeras denuncias ante lo que era la Comisión Bicameral de Derechos Humanos. Comisión, que después, vos conoces bien, los diputados trabajaron muy bien en eso, (Enrique) Kaenel, (Alejandro) Sangeni, (Arturo) Sassi. Tipos que realmente pusieron las pilas y terminaron con un informe definitivo sobre la situación vivida en Tucumán. Todas esas denuncias fueron recepcionadas en mi Secretaría de Gobierno.

-Y esto de revisar ahora o poner como lesa humanidad el caso del capitán (Humberto) Viola ?

-El Caso Viola, para empezar es antes el golpe. La conozco a la causa, perfectamente, porque se instruyó en el Juzgado Federal Nº1, que estaba a cargo de Jorge Parache, en esa época. No en mi Juzgado, pero sí me tocó actuar como camarista de esa causa porque no había cámara todavía completa. Y se logró la condena de todos aquellos que habían estado involucrados en la muerte del capitán y de su hija. Y en las lesiones de su otra hija y se obtuvo una condena. Condena que hasta la Corte Suprema la convalidó y que después viene el indulto de los 90, de Menen y estos señores quedaron en libertad. Pero fueron condenados todos. Ahora si vos me preguntás si se debe considerar o no como un delito de lesa humanidad lo que sucedió en esa época y, considerando, el contexto general de lo que vivía la República, que no empezó en el 76, aclaremos, te diría que sí. Te diría que sí, me parece que corresponde, considerarlo de que fue un delito de lesa, porque esta organización, que actuó en ese momento, lo hizo con toda la intencionalidad, manera y forma organizada para estar inmersa dentro de ese delito, lo que hoy se consideran delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad empezaron después con los juicios.

-A su juicio es delito de lesa humanidad

-Sí, sí, como todos los delitos de esa epoca. O sea no solamente el caso de Viola, hubo muchos.

-Entonces hay que revisar todo.

- Vamos a revisar uno, revisemos todo.

-Entonces desde el 73 para aca todos.

-Correcto, correcto. O que vamos a ignorar lo que sucedía en la República en esa época. ¿Vamos a borrar la historia real de lo que existía?. No, me parece que no.

-Esto es como una decisión política doctor. -Por supuesto que los son. Como fueron todas las causas de lesa humanidad que existieron en la república reciente. Fueron decisiones políticas, no judiciales .Vamos a enjuiciar a los comandantes: Primer juicio de la junta. Política: Política. Alfonsín.

-Usted acá vamos a los policías. Política

-O sea el único que destraba esta cuestión. La justicia investiga, la justicia determina hechos en base a pruebas y, de allí, resulta una sentencia. Eso es lo que hace la justicia. Ahora, las decisiones de los tiempos, a dónde va a abarcar...Nunca toman los jueces, la tomó la política. Esta es la verdad. A alguno no le gustará esto pero es lo que es.

-Si usted mira para atrás ¿qué cree usted donde se ha equivocado, piensa que no lo ha hecho como debía hacerlo. Porque estuvo en la política, estuvo en la justicia. Pero en la política tuvo un protagonismo importante. Usted viene, acordemos, que el tío de él era decano de la Facultad de Derecho, le pusieron una bomba

-Dos...

-Dos bombas, dos bombas. Un tío de él Manuel Garretón lo tuvieron secuestrado, vejámenes por donde quieran, Es una historia de los Sanjuan, es una historia interesante. Si mira su historia ¿qué reflexión le queda hoy en la vida?-

-Muchas de las cosas que hice, en ese momento, porque hay que trasladarnos a ese momento, creo que surgieron de la gran irresponsabilidad total y absoluta de un joven que tenía un cierto grado de poder y que le decían “Ahí está la puerta.” Y pasaba por la pared. Si hoy reflexiono en esa época, digamos, si lo haría de nuevo: no lo haría. O sea porque expuse a todos. Expuse a todos. Mi hijo, mi mujer, a todos. Pero, entendía en ese momento, que alguien lo tenía que hacer, que alguien debía hacerlo con errores Germán. Nunca los aciertos surgen sin los errores. El tema es no cometerlo dos o tres veces. Ese que inventó: La tercera es la vencida es un estúpido. La segunda es la vencida. No hay más. Te equivocas una vez aprendé. Y creo que eso fue un poco lo que he conservado a lo largo de mi vida profesional, tanto como magistrado, como político de que, sí, me he equivocado muchas veces. He cometido errores, sí varias veces, no los he vuelto a cometer.

-Un minuto ¿Cómo ve la sociedad de hoy, entre ese Sanjuan de su época y la juventud de hoy.

-Bueno la nuestra es una generación, la tuya, la mía, una generación que nos tocó pasar muy muchas cosas que estas generaciones, después posteriores, no las han vivido nunca ni y ojalá no la vuelvan a vivir. Uno vivió el periodo anterior al regreso de Perón, cuando salí de mi Colegio Nacional; la vuelta a la democracia, la dictadura, la pandemia. Es mucho, para un solo cuerpo de 70 años, es mucho. Este agradezco que me siento bien, pero es mucho Entonces cuando uno, así cuando ve estas nuevas generaciones, me sorprende, en algunos, la avidez del conocimiento y también la avidez rápida de conseguir objetivos de la manera que sea. “El señor dinero” apareció ahí irrumpio violentamente en satisfacer necesidades sin el esfuerzo. Y por otro lado se estudió una sola materia que es la de los derechos y poca la de las obligaciones. Así que es muy difícil hoy, aunque sí reconozco, que es una generación, con la tecnología que dispone, con la avidez que tiene, con la juventud, espero que consigan tener un país, muchísimo mejor que el que a uno le tocó vivir. Y sin las durezas que pasaron.