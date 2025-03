La vida del doctor Ricardo Sanjuan

Se recibió de abogado a los 21 años, se tuvo que ir de la provincia durante el proceso militar y en sus familia materna y paterna, varios de sus integrantes fueron perseguidos y encarcelados. La interesante vida del camarista federal doctor Ricardo Sanjuan fue analizada durante el programa televisivo Primer Plano, que se emite por Canal 10 en duplex con Radio 21 Tucumán. Esta es una de las partes de los inicios en la vida pública de este magistrados.

-Cuántos años en la magistratura

- 40. El 5 de Mayo,

- 40 años..mucho..

-Una vida.

-Cuénteme un poco de sus padres.

-Perfecto. Mi padre era un ingeniero de Vialidad de la Provincia. Mi mamá era maestra, profesora de lo que en ese momento se decía “labores” en el Colegio del Huerto. Cuatro hermanos, tres de ellos ya fallecidos. En los años de colegio, Escuela Mitre, Colegio Nacional, Facultad de Derecho de Tucumán. Me recibí a los 21 años de abogado..

Buen alumno en esa época..

-Un regular alumno pero muy constante. Siempre he sido muy constante en mis cosas, en general y, siempre decía, que para estudiar Derecho era como ser un empleado de comercio, 4 horas, a la mañana y 4 horas, a la tarde, con el intervalo del mediodía. Comparaba así y es lo que siempre le he tratado de trasladar a a otros alumnos de la facultad. Con esas 8 horas yo creo que uno podía completar, perfectamente, si se sentaba a estudiar una carrera y, inmediatamente, después de recibido..

-Pero esos profesores eran instituciones que enseñaban.

-Por supuesto. Siempre voy al ejemplo de lo que era el Colegio Nacional. El Colegio Nacional eramos 45 compañeros y de distintos extractos sociales. Todos.Era así, como en la escuela, antes nos ponían el uniforme blanco, el delantal blanco, para que no haya distinción con nadie. Idea de Sarmiento, buenísima, en el Colegio Nacional, éramos todos de los distintos extractos posibles, donde uno convivía, de una manera armónica con todos. Conocía a todo, andábamos por los lugares de Tucumán que se nos ocurría y, de esas promociones, de los años 70, 71, más del 50 o 60 por ciento, terminaron siendo profesionales. Hasta el día de hoy tengo profesionales, distinguidos médicos, arquitectos, ingenieros, muchos abogados, que surgieron de esas promociones. Terminada la carrera ejercí la profesión un tiempo. No te olvides que yo pasé desde el año 77, digamos, a mediados de los 77, producido el golpe, la cual yo era una persona que estaba ya en la dirigencia estudiantil, en aquel entonces. Me identificaban dentro de la agrupación política que yo militaba, y, en esa época, y se puso muy duro en Tucumán, en el año 77...

-Usted era sobrino del decano(doctor Carlos Sanjuan, decano de Derecho de la UNT)

-Correcto y a la vez tenía ya un tío desaparecido, un primo preso. Fue muy duro en todo el grupo familiar nuestro.

-Su tio Manuel Garretón(senador provincial 1973-1976)

-Uno de mis tíos Manuel Garretón, que fue secuestrado la noche del 24 de marzo. Luis(Garretón, presidente Bolsa de Comercio de Tucumán). Luis, que vos lo conocés. Después quedó detenido dos o tres años y Carlos que se exilio al Uruguay cuando fue el golpe. Un poco antes del golpe Ya mi tío Carlos se fue de Tucumán . Era el decano de la Facultad de Derecho. Y yo los años 77, también por las mismas razones me fui de Tucumán a vivir a Buenos Aires y estaba incluido en el famoso artículo 8 del Estatuto de la Reorganización Nacional, lo cual era persona no deseable, como le pasó a muchos profesores, periodistas y muchísima gente de la Argentina. Me fui a Buenos Aires, no podía ejercer la profesión, porque figuraba en ese artículo 8 y, si me identificaban, podía perder la libertad seriamente, mejor de los casos perder la libertad. Mi suegro tenía una distribuidora de mercería en Buenos Aires. Trabajé de eso, de viajante, esos años..

-Vendiendo ropa...

-No, no, mercería o sea vendía cierres, todas las cintas que vos ves en una mercería, viajando por la provincia de Buenos Aires. Y, así como renegué en ese momento de hacer eso, hoy soy un agradecido de haberlo hecho porque me dio una experiencia totalmente diferente de vida. Ya tenía un hijo. En Buenos Aires nació mi hija y cuando en el año, 79, 80, diría, empezó a aflojar un poco la dictadura, por razones de trabajo de mi mujer volví a Tucumán diciendo: “yo política no quiero saber más nada, esto lo otro, la había pasó muy mal”. Y sin embargo, vino la interna de los partidos políticos cuando, vino la apertura y ahí creo que vos ya conocés parte de esa historia, porque quien decía que no iba a meterse más, terminó siendo apoderado de una lista, de la de Fernando Riera con la cual se obtuvo la gobernación en el año 83. Fui consejero del PJ, a nivel nacional, antes de las elecciones presidenciales que ganó (Raúl) Alfonsín y vino la derrota de (Italo) Luder. La asunción de Alfonsín. El 10 de diciembre. Asumieron los gobernadores de provincia, entre ellos Riera . Al otro día yo estaba jurando como secretario de Gobierno y Justicia de la provincia. Tenía 26 años, 26 o 27