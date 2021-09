Este martes, desde las 18.45, Atlético Tucumán visitará a Central Córdoba de Santiago en el Estadio Madre de Ciudades, por un nuevo capítulo del Torneo Socios, con el arbitraje de Mauro Vigliano.

Para este encuentro, Omar de Felippe no podrá contar con Yonathan Cabral quien presentó un dolor en la zona donde se desgarró semanas anteriores. “Queremos que esté seguro en la cancha y no pensando en la lesión. Un jugador que entra pensando en algún problema, generalmente no está concentrado y corremos el riesgo de una lesión más grave”, dijo el entrenador sobre la lesión del defensor.

En tanto, Cristian Erbes sufrió un traumatismo en el muslo. Desde el cuerpo médico informaron que ambos se encuentran prácticamente recuperados pero no quisieron exigirlos.

En la nómina de convocados volvió a estar en consideración el santiagueño Abel Bustos, quién estaba jugando para la Reserva. También figura el defensor Mauro Osores, que tuvo su última convocatoria en la octava fecha ante Independiente.

Agenda confirmada

Desde la Liga Profesional dieron a conocer los días y horarios para las jornadas 12,13, 14 y 15.

El Decano después de visitar a Central Córdoba, recibirá el sábado 18 a las 20 a Boca en el estadio Monumental José Fierro, partido correspondiente a la fecha 12 del torneo. Una semana más tarde, Atlético Tucumán tendrá que viajar a Buenos Aires para enfrentar a Banfield, ese encuentro, de la decimotercera fecha, se jugará el sábado 25 de septiembre desde las 18 en el estadio Florencio Sola. El sábado 2 de octubre, el equipo de De Felippe volverá a jugar en Tucumán, su rival será San Lorenzo y el partido comenzará a las 18, mientras que el lunes 11 viajará a Córdoba para visitar a Talleres, el duelo entre el Decano y la “T” se disputará a partir de las 21.15 en el Mario Alberto Kempes.