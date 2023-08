Este jueves se reunió la Comisión de Acción Social y Medio Ambiente del Concejo Deliberante de Tres Arroyos que preside Facundo Elgart (Todos).

Durante la reunión tuvo tratamiento el ataque que sufrieron los sistemas de PAMI, que afectó a las autorizaciones y recetas electrónicas.

Elgart, quien es a su vez titular de la dependencia local de la obra social de los jubilados, indicó que los inconvenientes se están resolviendo de manera paulatina, mientras que Daiana De Grazia (Juntos) expresó la preocupación de esa bancada “porque desde el día 2 tenemos conocimiento de que el sistema fue supuestamente hackeado, y esto genera muchos problemas para la gente que tiene esa obra social, entre ellos los pacientes que están en tratamiento oncológico”.

Planteos por PAMI en la Comisión de Acción Social del Concejo Deliberante de Tres Arroyos Foto: Prensa HCD tres Arroyo

De Grazia recordó que “los oncólogos que vienen de Bahía Blanca atienden en Tres Arroyos los viernes, y el reclamo que nos hizo una vecina es que tuvo que comprar, porque puede hacerlo, la medicación por valor de 500.000 pesos, porque no podía hacerlo por PAMI y no tenía respuesta de cuándo llegaría”.

“La semana pasada no pudo continuar con su tratamiento, y esta sí podrá hacerlo porque tuvo la suerte de contar con el dinero para comprarlo. Nos preocupa esta situación, presentamos un expediente a la Comisión pero las respuestas que recibimos no fueron contundentes. Elgart nos dijo que se está solucionando, pero no tuvimos una respuesta formal y no sabemos si esto no se puede volver a repetir”.

Planteos por PAMI en la Comisión de Acción Social del Concejo Deliberante de Tres Arroyos Foto: Prensa HCD tres Arroyo

Reta

Por otra parte, la Comisión continuó el tratamiento del expediente surgido tras la presentación que un vecino de Reta, Santiago Treffenberg, hizo en la Banca Ciudadana sobre problemáticas ambientales en esa localidad.

Para hoy estaban citados el secretario de Gestión Ambiental, Ricardo D’ Annunzio, quien informó de manera anticipada que no concurriría por razones particulares y pidió la reprogramación del encuentro, y el delegado de Reta, Lucas Oviedo, quien indicó al bloque del Movimiento Vecinal que participará de la reunión cuando D’ Annunzio haga lo propio.