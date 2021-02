La fiscal Natalia Ramos quien tiene a su cargo la investigación por los desmanes ocurridos en la localidad de Reta en la madrugada del domingo pasado descartó la hipótesis de una emboscada y aseguró que no hay denuncias realizadas contra personal policial por abuso de sus funciones.

Ramos en declaraciones a Vía Tres Arroyos a su vez, dio detalles de lo ocurrido en el día de ayer, martes 2 de febrero, en el cual se realizaron ocho allanamientos que forman parte de la investigación:

“En el día de ayer se llevaron a cabo ocho allanamientos, tras identificar a 13 personas que habían participado en los desmanes de la comisaría y se detuvo a una persona que por su propia voluntad se presentó en la comisaría de Tres Arroyos. Todo se desarrolló en absoluta normalidad, se secuestró todo lo que se debía secuestrar, celulares personales de quienes participaron, ropa para cotejar con los videos y un automóvil.”

“En el caso particular del detenido, identificado como Matías Piñeyro, durante los incidentes en los cuales participó habría intentado llevarse un cuatriciclo que estaba secuestrado por orden del juzgado de faltas, se lo detuvo por ese delito y será imputado en lo particular por eso, además por daño y daño agravado por tratarse de bienes públicos, resistencia a la autoridad y lesiones leves” – indicó la fiscal.

Ataque a la Comisaría de Reta

Piñeyro será indagado en el transcurso del día miércoles.

“Todas las personas que tenemos identificadas son mayores de edad y viven en la localidad de Reta. No hay constancias en las actuaciones y no surge de la investigación que haya existido una organización previa o una emboscada”.

Frente a las diferentes versiones que circulan sobre los hechos acontecidos y sobre el manto de duda que despertó el accionar policial la fiscal Ramos aclaró que “No hay denuncias realizadas por abuso por parte del personal policial, en caso de existir serán investigadas como corresponde”.

Fiesta Clandestina en Reta

La fiscal expresó también que se continúa con la investigación y que por ahora no hay en la mira más detenciones y eso dependerá de cómo avance el proceso:

“En principio no habrá nuevas detenciones. Se continúa investigando. Hay que hacer la apertura de los celulares secuestrados y puede surgir alguna nueva testimonial, pero hasta que la investigación no avance no habrá nuevas detenciones”.