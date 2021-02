La criminalística es una disciplina del Derecho Penal que se encarga de demostrar y explicar un delito, determinar sus autores y la participación de éstos, a través de un conjunto de procedimientos, técnicas y conocimientos científicos.

La búsqueda de la verdad en un hecho delictivo es uno de los principios básicos y fundamentales de la profesión.

Son varias las disciplinas que dentro de la criminalística sirven para reconstruir los hechos de un delito, entre las más importantes se encuentran: Dactiloscopia, Arte forense, Balística, Documentoscopía, Fotografía forense, Genética forense, Odontología forense, Toxicología forense, Grafología forense, Antropología forense, Informática forense, Medicina forense y Patología forense.

Natalia Barneche es Licenciada en Criminalística, experta universitaria en Análisis Reconstructivo de rastros de sangre e infografías, en Autopsias Psicológicas y diplomada en Psicografología Forense, Detección de Maltrato y Abuso Infantil y Juvenil y en Antropología Forense.

Natalia Barneche

Estudió en el Instituto “Juan Vucetich” y entre sus estudios se destacan:

Diplomatura en Entrevista e interrogación en el Latin American Polygraph Institute, en Bogotá, Colombia.

Diplomatura en Antropología Forense y en Balística Forense aplicada a la escena del crimen en el Instituto Europeo de Investigación Criminal (IEIC) Madrid, España .

Postgrado en Análisis Reconstructivo de rastros de sangre e Infografías; y en Autopsias Psicológicas en la Universidad de Hartmann, Mexico.

Ha participado en diferentes Congresos, Seminarios, Conferencias, Foros y Ciclos, sobre distintas especialidades que hacen a su profesión.

Natalia Barneche

En Tres Arroyos colaboró como asistente de una médica legista, en la realización de autopsias y en investigaciones de abusos y violencia de género.

En dialogo con Vía Tres Arroyos la licenciada Natalia Barneche nos brindó pormenores de su trabajo y brindó su punto de vista sobre cómo encuentra a Tres Arroyos en materia de investigación criminal.

Natalia Barneche

Al respecto Barneche expresó: “En Tres Arroyos, no hay Licenciados en Criminalística. Yo actúo como Perito de parte o perito consultor, no como Perito Oficial. En este caso yo trabajo con la persona que me contrata y con su abogado. En un juicio siempre habrá un perito oficial y un perito de parte. Por una cuestión de ética personal siempre trabajo con la víctima, nunca con el victimario. – indicó y agregó “a mí las victimas pueden convocarme ya sea para hacerme una consulta o reabrir una causa que está cerrada para volver a investigar antes que prescriba”.

Barneche hizo también mención a los atributos que tiene un perito de partes al momento de ser contratado: “cuando se convoca a un perito de partes, en cualquier momento de la pesquisa, este tiene la facultad de volver a investigar, ya sea con las pruebas ya recolectadas o aportando nuevo material para la causa. Si alguien, por ejemplo, tuvo intenciones de eliminar alguna mancha en una alfombra, esa evidencia, aplicando el proceso correcto puede recuperarse.”

“En Tres Arroyos hay mucho para hacer, muchas causas se han cerrado por falta de pruebas , por no tener la posibilidad de realizar una buena investigación o no actuar en el momento preciso en el lugar del hecho. Creo que en esta ciudad no se está actuando de manera precisa, por ejemplo en el tema de los robos las huellas no se están tomando como se deben tomar, sobre los abusos, más allá de la Cámara Gesell, es preciso contar con un psicólogo especializado y tener una buena interrogación, primeramente con la persona que fue abusada y en segundo lugar con quien abusó”.

“Casos resonantes como el de Nair Mostafá, han quedado tapados por faltas de pruebas o porque han tenido miedo de llegar a la verdad” –sentenció Barneche.

“Trabajar bien en la escena de un crimen es parte fundamental del proceso. Lo primero que debe hacerse es resguardar la escena estableciendo un perímetro en el lugar donde se produjo el hecho y la zona en la cual trabajarán los peritos. Se deben utilizar 3 pares de guantes, eso nos permitirá a la hora de levantar evidencia, o mover un cuerpo, no contaminar la escena del crimen trasladando algún tipo de residuos que puede quedar en los guantes, hacia otro sector dentro del perímetro en el cual se lleva a cabo la investigación. Ingresar al lugar con mameluco y cofia es indispensable para no contaminar la escena. Cuando se contamina una escena ya no hay manera de volver atrás”.

Huella dactilar recolectada como prueba

“Luego de recolectar todas las pruebas e indicios, tan minuciosamente como sea posible, la cadena de custodia de las pruebas, hasta que lleguen al laboratorio, es fundamental, cuando no se preservan bien, esas pruebas hasta se las pueden cambiar, hay que ser muy desconfiado con respecto a ese tema y estar permanentemente encima de la investigación”.

Entre los elementos que se utilizan en el análisis de una escena están las luces forenses, un kit de 7 linternas que irradian diferentes colores y permiten buscar e investigar cualquier tipo de indicio biológico y no-biológico en la escena del hecho, pudiendo ser aplicado también en laboratorio, para la determinación de falsificaciones documentales, entre otras aplicaciones.

“Cada una tienen distintos usos por separado y también se pueden combinar – explicó Barneche - por ejemplo, la luz violeta permite identificar la sangre, combinada con la azul identifica fragmentos de hueso, saliva, semén, sudor, flujo vaginal y huellas digitales; la luz naranja y roja se utiliza para determinar cabello y fibras.”

Kit de luces forenses y distintos elementos que se utilizan en una investigación

Por separado cada luz forense permite:

Luz Blanca: Inspección e iluminación de campo en general, Identificación de manchas de sangre, hematomas y mordeduras, detección de huellas de calzado.

Luz Roja: Análisis de documentos y determinación de falsificaciones y adulteraciones, Análisis de pelo y de huellas latentes tratadas con ninhidrina (agente reactivo que puede identificar huellas de hasta 15 años de antigüedad)

Luz Naranja: Análisis de muestras contrastadas con fondos fluorescentes, Identificación de fibras, Análisis de huellas latentes no tratadas o tratadas con ninhidrina.

Luz verde: Identificación de huellas latentes no tratadas, Análisis de huellas latentes reveladas con polvos fluorescentes y con ninidhrina, Identificación de fibras, huesos, dientes y acelerantes.

Luz azul: Detección de residuos de disparo, Análisis de documentos, huesos, dientes y fluidos corporales, Visualización de huellas reveladas con revelador amarillo y con magnético rojo, Identificación de manchas de sangre, fibras, pelo y acelerantes.

Luz violeta: Análisis de hematomas y marcas de mordidas; Visualización de huellas latentes reveladas con ardrox, Identificación de algunos residuos de drogas, detección de sangre sobre superficies oscuras y otros fluidos corporales; fibras y pelos, análisis de documentos y sistemas de impresión.

Luz Ultravioleta: Análisis de hematomas y marcas de mordidas, visualización de huellas latentes reveladas con ardrox y revelador fluorescente, Identificación de algunos residuos de drogas, Detección de sangre sobre superficies oscuras, semen y otros fluidos corporales, análisis de documentos y medidas de seguridad documental, en todos los casos con una profundidad mayor que con la luz violeta.

Cabe destacar la diferencia que existe entre la Criminología y la Criminalística. La Criminología analiza las razones de lo ocurrido, busca determinar la explicación de las causas del hecho y detener a los criminales; se encarga del estudio del delito y del por qué, mientras que la Criminalística, de su demostración, quién cometió el delito y cómo.

Natalia Barneche

La Licenciada, en la actualidad, reparte su tiempo laboral entre Tres Arroyos y Bahía Blanca, ciudad, esta última, en la cual ha participado en diversos casos y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Su vasta experiencia profesional le permite desarrollar su tarea en distintos ámbitos dentro de una investigación.

Su Diplomatura en Entrevista e interrogación en el Latin American Polygraph Institute, en Bogotá, Colombia le permite ampliar su campo de acción: “a través de las técnicas que se utilizan para un interrogatorio uno puede determinar si una persona involucrada, está diciendo la verdad o no, ya sea por su comportamiento, sus gestos, expresiones y formas de comunicar. En esta profesión uno se encuentra o tiene que tratar con situaciones o personas muy desagradables, desde un sicópata a un pederasta, pasando por un pedófilo a un abusador. Uno tiene que estar muy preparado para lidiar con eso, desde lo técnico, desde sus conocimientos y desde lo psicológico” -finalizó

Para comunicarse con la Lic. Natalia Barneche pueden hacerlo a través del teléfono 2983 53077

o por mail : barnechenatalia@gmail.com.

También a través de sus redes sociales Facebook e Instagram: Natalia Barneche