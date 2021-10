El Gobernador Axel Kicillof estuvo presente en la entrega de 192 escrituras para ciudadanos de Tres Arroyos.

85 viviendas corresponden a la operatoria Instituto de la Vivienda; 50 a la Ley 10830; 1 al Régimen de Vivienda; 2 sin operatoria y 54 a la Ley 24.320.

Al respecto Kicillof indicó: “Este es un programa imprescindible. de los 5 millones 200 mil viviendas de la provincia de Buenos Aires, 800 mil de sus propietarios no tienen la escritura de su casa. Hay muchos que todavía no tienen el acceso a su casa, pero aquellos que si la tienen en una condición irregular, es como ser ciudadano y no tener DNI”.

Axel Kicillof en Tres Arroyos

“La primera entrega del día fue para una ciudadana que me dijo que esperaba la escritura hace 30 años - relató Kicillof- no tener la escritura es tener una parte de la propiedad, porque es una complicación para venderla, para conseguir un credito y sobre todo para dejarla en herencia a los que vienen despues”.

“Muchas veces en Argentina se habla de Seguridad Juridica, pero parece que es para los acredores, para los financistas, los empresarios o los grandes inversores, pero nadie habla de la Seguridad Juridica del Pueblo, que significa que, si la casa es mia tengo que tener la escritura, tengo que poder venderla o hipotecarla para conseguir un crédito o poder entregarla en herencia. Este es un derecho reparado y necesario”.

“Venimos de cuatro años que esto no se hizo, por eso tenemos tanta acumulación de escrituras, pero desde que asumimos lo estamos solucionando porque era fundamental y un derecho” - indicó

“Con la Escribanía de Gobierno decidimos que estas escrituras sean gratuitas, a costo del Gobierno Provincial, con trabajo de los gobiernos municipales, y más, el que tiene deuda inmobiliaria porque no pudo pagar, y al momento de recibir la escritura se presenta la deuda, es gratis y no hay deuda inmobiliaria” - finalizó el Gobernador.

