La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que comenzó a disputarse la competencia de las disciplinas culturales correspondiente a la etapa final de los Juegos Bonaerenses, que se está desarrollando en la ciudad de Mar del Plata.

En este sentido, la disciplina “Freestyle” sub 15 y sub 18, tuvó su participación a través de Román Castro y Mateo García; quienes, si bien no lograron pasar a la ronda final, en el día de hoy, pueden tener la posibilidad de que otro competidor, los elija para “revivirlos” y participar nuevamente de una batalla.

Durante el fin de semana, el contingente de cultura, realizó diversas actividades: visitas guiadas al Museo Mar, talleres vinculados a su disciplinas, entre otras.

Juegos Bonaerenses: los representantes tresarroyenses participan en las competencias culturales Foto: Dirección de Cultura Tres A

AGENDA DEL LUNES

Martina Lavarini y Rosana Greco - Fotografía juveniles y universitarios, respectivamente - participarán de una clínica;

Antonella Montaña participará de un taller de Videominuto;

Leila Palasi - Artes plásticas Pintura sub 18 -estará presente en un taller de pintura.

Por su parte, mañana martes 19 a las 14 horas competirá en la disciplina Stand Up juveniles, Maren Lebeck.

