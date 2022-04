Este lunes por la mañana, un grupo de padres, acompañados por miembros de la CGT Regional entregaron al presidente del Concejo Delberante de Tres Arroyos, Martín Garate, un petitorio con casi 2000 firmas para la reapertura del Servicio de Guardia de Pediatría las 24 horas tras lo que fue el cierre del servicio en la Clínica Privada Hispano Argentina.

Julia Nualart una de las vecinas firmantes que se acercó hasta la Municipalidad de Tres Arroyos indicó que la recolección de firmas se realizó en distintos puntos de la ciudad como comercios, colegios y Jardines de Infantes, “Queremos que se reabra el servicio de Pediatría ya sea en el Hospital, en una clínica privada o en Policoop”.

“Sigue todo igual: vas al hospital y tenés colas de treinta personas adelante y si llegas fuera del horario, no tenés atención. El Círculo Médico tendría que intervenir para solicitar nuevos médicos que se instalen aunque lo veo difícil porque siempre se les han puesto trabas. Esto también es por los médicos porque no se pueden enfrentar a una guardia con cuarenta personas, atender las salas y las emergencias”, explicó Nualart ante los medios.

Desde la CGT Regional acompañaron el reclamo de los vecinos manifestando que debe resolverse de manera urgente.

Marcela Molina, titular de SUTEBA dijo que “Tres Arroyos no es una ciudad “atractiva” para que se instalen nuevos profesionales médicos, porque “encuentran un camino difícil para trabajar y para sacar su matrícula”.

“Es una decisión política, el Municipio tiene que ver y puede ayudar mucho en que esto se solucione. Duele escuchar que los médicos jóvenes digan que Tres Arroyos es difícil para trabajar, porque la matrícula es cara y si no están en el Círculo Médico no pueden trabajar. He escuchado más de un médico que dice esto”.