Se disputó la segunda fecha del Torneo de Primera División de la Liga regional trrsarroyense con los siguientes resultados:

PRIMERA:

Olimpo 4 vs Boca 1: goles: Coronel (O), San Martín(x2) (O), Prieto (O); Martínez (B)

Quilmes 3 vs El Nacional 2: Goles: Viera (x3) (Q); Granero (EN)

Colegiales 2 vs Unión 1: Goles: Viera (C) y Elorza (C); Solano García (U).

Villa 1 vs Huracán 1: Goles:Zubillaga (H); San Román (V)

Independencia 3 vs. Garmense 1: Goles: Tobías González (I), Di Marco (I), Méndez (I); Lucio (G)

Once Corazones 0 vs Huracán Ciclista 0

POSICIONES:

Zona A: son líderes Quilmes y Once con 4 unidades. Nacional y Colegiales los siguen con 3. Ciclista con 2 y cierra Unión con 1.

Zona B: Huracán líder con 4, Olimpo, Independencia, Boca y Garmense con 3, cierra Villa con 1.

PRÓXIMA FECHA

Ciclista vs Independencia, Unión vs Olimpo, Nacional vs Villa, Garmense vs Once, Boca vs Colegiales y Huracán vs Quilmes.

SEGUNDA DIVISIÓN:

Los resultados de la primera fecha de Segunda División fueron los siguientes:

ACDC 1 vs. Barra 1 Goles: Castillo (ACDC) y Toyos (B)

Agrario 1 vs San Martín 1. Goles: Paradisi (SM) y Baquero (A)

Claromecó 2 vs Argentino 2. Goles: Gerónimo e Irartorza (A) Sosa e Izarbe (C)

Alumni 0 vs Cascallares 1. Goles: Salomón (C)

Echegoyen 3 vs Copetonas 1: Goles: Sallago, Plaza, Mink (E); Arana (C)

POSICIONES SEGUNDA:

Zona Chaves: Agrario, San Martín, ACDC y Barra 1, Central 0

Zona Costa: Echegoyen y Cascallares punteros con 3, Claromecó y Argentino 1, Alumni y Copetonas 0.

PRÓXIMA FECHA

Próxima fecha de segunda

San Martín vs. Central, Barra vs. Agrario, Cascallares vs. Copetonas, Argentino vs. Alumni , Echegoyen vs. Claromecó. Libre: ACDC.