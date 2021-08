El precandidato a Diputado Nacional por la UCR, Fabio Quetglas y la precandidata a diputada provincial Anahí Bilbao, ambos en ejercicio, estuvieron en Tres Arroyos para brindar su apoyo a los precandidatos a concejales de la Unión Cívica Radical con vistas a las próximas PASO 2021.

En la conferencia de prensa que brindaron en el Comité “Enrique Betolaza” estuvieron presentes los precandidatos a concejales Carlos Ávila y Daiana De Gracia.

Carlos Ávila, Fabio Quetglas, Anahí Bilbao y Daiana De Gracia. (Foto: Vía Tres Arroyos)

Quetglas indicó que:

“Creemos que en estas elecciones se juega mucho. En este caso particular, además del contexto pandémico hay una cuestión cualitativa aparte de la cuestión cuantitativa”.

“Tenemos la obligación de introducir en la Discusión Pública la cuestión del deber incumplido por parte de la sociedad argentina de introducirla en el conocimiento”.

“El mundo lleva 40 años de transformaciones tecnológicas – prosiguió- que han cambiado nuestra vida, nuestra forma de entretenernos, de relacionarnos, de acceder a la información, de aprender, de acceder a la salud etcétera y la sociedad argentina, salvo algunas cadenas de valor en particular o salvo como usuarios, hemos estado perezosos en dar el salto que teníamos que dar”.

“En ese sentido, la novedad qué constituye la introducción de Facundo Manes a la vida política, nosotros creemos que es el hecho más relevante de esta campaña no sólo porque nos potenció en términos de entusiasmo, sino porque nosotros somos conscientes de que, la tarea de introducir a la Argentina en una sociedad de conocimiento, no es tarea fácil o de una sola persona; es una epopeya cívica en la que tenemos que ir pueblo por pueblo tratando de salir de ésta cultura que es una ciénaga que nos atrapa de acusaciones recíprocas, de idas y vueltas”.

Fabio Quetglas, Diputado Nacional de la UCR y precandidato a Diputado en las Paso 2021. (Foto: Vía Tres Arroyos)

“No hay que tenerle miedo a las reformas que la Argentina necesita”

Continuando con su alocución Quetglas expresó: “Nuestro deber es demostrar que en la Argentina hay una opción política mirando el horizonte. A pesar de la sensibilidad y el dolor de la gente tenemos que levantar la cabeza y eso significa no tenerle miedo a las reformas que la Argentina necesita, a las reformas en la materia del cuidado del cerebro de los niños en la primera infancia, a la reforma que necesita el sistema educativo para pasar de una educación memorística y disciplinaria a una educación creativa y convivencial, a las reformas que la Argentina necesaria para que sus pymes y sus empresas puedan incorporar tecnología de una manera más fluida y no pierdan el tren, a las reformas que necesitamos para integrarnos al mercado global con relaciones internacionales maduras”.

" Vivimos un momento en el cual el gobierno tiene un modelo de relaciones internacionales vergonzoso, si seguimos así vamos a negociar con solo 4 o 5 países en el mundo”.

“Para comparar con el gobierno del presidente Macri nosotros nos llevamos bien con Obama, con Trump, con Merckel, con China, cerramos el conflicto con Chile, con Brasil, con Uruguay. Argentina no necesitó sobreactuar nada para ocupar un rol en el mundo ventajoso para sus intereses”.

“En ese sentido está lista tiene ese compromiso con el futuro, con este debate argentino pendiente. Ese es el mensaje que llevamos a cada rincón de la provincia”.

“Para mí es un gusto personal estar acompañado de Anahí Bilbao y de Carlos Ávila que es una incorporación extra partidaria pero viene a valorizar está lista local que pretendemos que triunfe en Tres Arroyos y que triunfe en la sexta sección electoral”.

Anahí Bilbao: “Nos estamos jugando el equilibrio dentro del Concejo Deliberante, de la Legislatura Provincial y del Congreso Nacional”.

Los precandidatos en su visita a la ciudad estuvieron presentes en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, y de esa visita Anahí Bilbao reflexionó:

“Yo no conocía la Escuela Agropecuaria y realmente quedé maravillada no sólo por lo edilicio sino por la estrategia de gestión que tiene”.

“Allí concurren 1500 alumnos es decir que tienen un potencial de aprendizaje acerca de las cuestiones que tienen que ver con él con la producción y el emprendimiento qué es destacado”.

“Acordé con los directivos y con todos nuestros representantes locales, una reunión para venir a trabajar en cada tema puntual, porque esa Escuela Agropecuaria, es un centro de aprendizaje muy fuerte y justamente lo que nos preocupa es qué pasa cuando esos chicos egresan con todo ese conocimiento, cuál es el camino y las posibilidades que tiene para tomar”.

Diputada Provincial y precandidata por la UCR, Anahí Bilbao. (Foto: Vía Tres Arroyos)

Luego agregó: “Estoy contentísima con el trabajo que están haciendo a nivel local nuestros candidatos. Nos llena de orgullo porque de una manera u otra han mostrado quiénes son y la comunidad los conoce, por eso nosotros estamos tan tranquilos especialmente en el Concejo Deliberante”.

“Carlos cumplió una función ejecutiva y fue muy reconocido, lo mismo Daiana que va a la reelección. Ustedes ya la conocen como concejal, ha sido excelente. Lo digo como diputada provincial, Daiana De Gracia está en forma permanente trabajando con temas referidos a Tres Arroyos y eso habla de un buen concejal”.

“Lo mismo Christian (Christian Ruiz, 3er precandidato a concejal) que viene del Consejo Escolar es muy reconocido no sólo en la sexta sección sino también en la provincia de Buenos Aires, es un líder en los temas educativos, esto lo quería decir porque a veces no se conocen estas cosas y es bueno que las sepamos y las valoremos”.

“Tenemos una oportunidad única pero no hablo partidariamente sino como argentinos, como bonaerenses, porque cada uno de nosotros con el solo hecho de ver de mirar a nuestro alrededor nos damos cuenta más allá de la ideología, que hay que poner un freno a algunas cuestiones”.

“Estas elecciones son deliberativas acá no cambian los ejecutivos pero si nos da la posibilidad de decir basta al avasallo de las instituciones, basta de darle la espalda al mundo, basta de seguir sometiéndonos con cada vez más impuestos. Acá y en todos los lugares que recorro veo que las pymes están abogadas y no pueden desarrollar todo su potencial”.

El precandidato de la UCR durante Facundo Manes durante su visita a Tres Arroyos gentileza Radio 3

“Esta va a ser la oportunidad para decirle basta a algunas cosas y proponer algunas otras que son muy importantes para esta comunidad, entonces aprovechemos la oportunidad que se nos presenta ahora. Este es el momento porque nos estamos jugando el equilibrio dentro del Concejo Deliberante, de la Legislatura Provincial y del Congreso Nacional”.

Facundo Manes dice “Basta de grieta” nosotros adherimos a eso. La grieta no nos ha conducido a nada. Hay muchísimos argentinos que más allá de su ideología quieren el bien común y en eso nos tenemos que unir.

Quetglas: “no estamos pensando en aventuras personales sino en construcciones colectivas”.

Para finalizar volvió a tomar la palabra Fabio Quetglas para referirse a la interna de Juntos. Al respecto reflexionó:

“Nosotros tenemos un mandato que viene de las bases qué es el de mantener una oposición unida, sólida, consistente y calificada”.

“Yo me siento muy cambiemita. Creo que la Argentina después de esta experiencia dilatada del populismo ha hecho el aprendizaje de qué, para evitar los exabruptos autoritarios del populismo, necesita una oposición unida”.

“Nuestros votantes son exigentes en ese sentido, cuando uno es un servidor público, una parte de la representación es entender lo que los propios votantes reclaman. Uno puede ser más moderado con algún tema, menos moderados con otro, pero nosotros tenemos un deber de parte de nuestros votantes de mantener a la oposición unida y yo creo que para mantener unida a la oposición hay que calificarla”.

La UCR local presentó sus precandidatos UCR

“Nosotros no somos el espejo refractario del kirchnerismo, esa es la caricatura que el kirchnerismo quiere construir, somos una propuesta política que sueña una Argentina abierta, educada, tolerante, innovadora, creativa, donde los empresarios no estén hostilizados; eso no es simplemente una oposición al kirchnerismo es una construcción a desarrollar”.

“Hay una Pulsión de “manténganse unidos” y con un agregado de valor nuestro que para mantenernos unidos hay que calificar la propuesta opositora. Eso es lo que le da sentido a las paso. El 13 de septiembre habrá una integración y con esa lista integrada lucharemos por un triunfo en noviembre”.

“En ninguno de los dos espacios nos estamos pensando en aventuras personales sino en construcciones colectivas. Les pido a todos los tresarroyenses que acompañen este cambio, la argentina necesita un nuevo paradigma, tenemos una oportunidad el 12 de noviembre, hagámosla valer – finalizó.