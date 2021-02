Tras lanzarse en la Provincia de Buenos Aires el Plan de Vacunación destinada a personas mayores de 70 años, que previa inscripción, en nuestra ciudad se desarrolla en el Polideportivo Municipal, el titular del Pami, Facundo Elgart indicó que se aplico la primera dosis de la vacuna a 500 personas sobre un total de 28.500 inscriptos.

Elgart, también indicó a Vía Tres Arroyos que alrededor de 100 personas serán inoculadas en su domicilio ya que se encuentran impedidas de poder trasladarse hasta el vacunatorio montado en el Polideportivo Municipal.

En el día de ayer el Concejal Martín Garrido del Frente de Todos posteo en sus redes sociales junto con un pedido al Intendente Municipal para que se vacune en las localidades:

“La vacunación contra el Covid-19 debe ser de fácil acceso para todos los tresarroyenses. Por eso, le solicitamos al Municipio que se coordine una campaña de vacunación para las localidades de nuestro Distrito. Vecinos de edad avanzada están siendo convocados para ser vacunados, pero aquellos que no residen en la ciudad cabecera se encuentran con las dificultades del transporte: muchos de ellos no tienen los medios y el oficialismo no ofrece soluciones.”

Con respecto a este tema Elgart expresó: “Hemos vacunado recién al 4% o 5% de los inscriptos (incluyendo al personal de salud), ni siquiera se ha alcanzado a vacunar a la población de la ciudad. Es una batalla a dar de a poco, centrados en la coherencia.”

Sobre el escandalo de las Vacunas Vip, que derivó en la renuncia del ex ministro de Salud Ginés González García, al priorizar la vacunación de amigos y allegados por contactos políticos, Elgart expresó:

“Estamos haciendo lo mejor y de la forma más prolija del mundo para que nadie tenga ningún tipo de beneficio. Se trabaja de forma coordinada así que no, no hay posibilidad de eso”, puntualizó.

Como inscribirse

Para recibir la vacuna para COVID 19, en primer lugar debe estar registrado y prestar su consentimiento informado para hacerlo.

Puede registrarse en la página web https://vacunate.ms.gba.gov.ar

También de forma presencial en:

- Polideportivo Municipal – de 8 a 20 horas – Calle La Rioja Nº 100 (SOLO DE FORMA PRESENCIAL).

- Municipalidad de Tres Arroyos – HALL – de 8 a 13 horas. Avda. Rivadavia Nº 1.

- Centro Municipal de Salud – Área Comunicación Institucional – de 8 a 13 horas –Tel. 02983-439-428

Luego de inscribirse, le llegará el turno con especificación de día y lugar de aplicación, lo que deberá ser respetado en tiempo y forma.

Es importante destacar que los turnos son otorgados, enviados y controlados por el Ministerio de Salud de la Pcia de Buenos Aires y que todas aquellas personas que no se encuentren registradas, no estarán autorizados a recibir la vacuna, por disposición del mismo ente gubernamental.