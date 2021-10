El próximo 19 de octubre es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, pero como todos los años, durante todo el mes de octubre las campañas de concientización y prevención se desarrollan en todas partes del mundo.

Para charlar sobre los avances en la medicina, la importancia de la prevención y del autocontrol, Vía Tres Arroyos dialogó con la Oncóloga María Ester Domínguez (MED)

VTA: desde hace varios meses se está desarrollando una campaña muy exhaustiva sobre el autocontrol del cáncer de mama

MED: “Sí, es así. Todos los ginecólogos estamos atrás del autocontrol pero la paciente tiene que saber que al autocontrol tiene que sumarle la consulta al ginecólogo después de los 30 o 35 años, eso va a depender de los antecedentes de la paciente, no es lo mismo la primer mamografía de una chica que tiene antecedentes de cáncer de mama en la madre, la abuela o alguna tía, que alguien que no tiene ningún antecedente, en ese caso la mamografía se hace después de los 40 años”.

“El ritmo con que se realizan las mamografías las pone el oncólogo o el ginecólogo y eso va a depender de los factores de riesgo de cada mujer. Si alguien quiere hacerse 4 mamografías al año o 60 en toda su vida, no pasa nada, no hay ningún riesgo para la paciente, de contraer cáncer por realizarse mamografías, esto vale aclararlo” – destacó Domínguez.

“Después de la mamografía el ginecólogo verá si es preciso hacer una ecografía o en casos muy contados alguna resonancia magnética mamaria”.

La importancia de la detección temprana del cáncer de mama

“Detectado a tiempo el cáncer de mama es curable – indicó la especialista y prosiguió -las estadísticas mundiales indican que el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, pero pasó de ser la primera causa de muerte a ser la quinta y la sobrevida es de más del 90% con una buena calidad de vida”.

“Una de cada 12 mujeres va a desarrollar este tipo de cáncer, pero sobre un total de 2.500.000 casos, solamente van a morir 500 mil pacientes, eso quiere decir que en estos últimos años ha habido un avance de la medicina importantísimo”.

VTA: ¿A qué se debe ese avance?

“Esto se basa principalmente en la prevención del cáncer de mama. Hay muchos nuevos métodos de diagnóstico y nuevas drogas. Desde 4 o 5 años salieron 3, 4 o 5 drogas nuevas que pueden aplicarse y vencer a varios un cánceres de mama en estado avanzado. Antes el 70% de las mujeres se morían, hoy ese 70% sobrevive, ‘dimos vuelta la tortilla’ y eso se debe a la prevención, las nuevas metodologías de diagnósticos por imagen y a los nuevos tratamientos”.

“Hoy los medicamentos dirigidos a la genética han revolucionado totalmente la oncología. Yo, en los últimos 7 u 8 años tuve que descartar todo lo que había aprendido en la facultad y empezar de cero. La oncología es la especialidad que aprendió de la falla; de la falla de los tratamientos, de la falla de los diagnósticos, de la falla de los seguimientos, y ha evolucionado muchísimo”.

VTA: hay mujeres más propensas que otras a contraer este tipo de cáncer?

“Hay un 5 a un 15% de cáncer de mama hereditario, el otro 85% son casos que se llaman casuales o se dan al azar – indicó la especialista- No porque no tenga familiares con antecedentes me tengo que dejar de observar”.

“A veces no son hereditarios pero hay una predisposición, que no es lo mismo. El hereditario generalmente se cumple. Cuando hay una predisposición es como tener un arma pero sin balas, uno tiene que meterle la bala y esas balas son: el tabaco, el alcohol, la obesidad, y algo muy importante sobre todo en la gente joven, la NO vacunación contra el HPV (virus del papiloma humano) y la Hepatitis porque esas dos enfermedades de transmisión sexual marcan el hecho de poder llegar a desarrollar un cáncer. Otro factor importante es el aire contaminado, hay que ventilar las casas porque juntan una radiación que se llama RADON, por lo tanto a las oficinas los dormitorios o las habitaciones en general hay que ventilarlos para que ese Radon se vaya. Esas sanas costumbres nos alejan del Cáncer tanto del hereditario como el que se da al azar”.

Ester Domínguez además de médica Oncóloga es docente y dicta clases de Adolescencia y Salud en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, para alumnos del nivel secundario, al respecto indicó:

“Los adolescentes son un factor multiplicador en la prevención. Yo a los chicos, les meto una idea con estas cosas de prevención, por ejemplo con el cigarrillo, ellos van a la casa y retan a la madre al padre, al tío, al abuelo para que dejen de fumar, hacen de falso profesor y esa educación que reciben es fundamental, los adolescentes son muy receptivos.”.

VTA: Antes de comenzar la entrevista, hablábamos de la cantidad de gente que se atiende en otras ciudades, por lo que no se puede tener muchas estadísticas sobre los casos en Tres Arroyos.

“Es así, pero eso tiene que ver mucho con lo cultural. La gente piensa que ‘una tomografía mejor’ lo va a curar y no es así, la gente se muere de esta enfermedad en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en París o en Estados Unidos. Lo importante no es tener la tomografía sino quien te la sepa leer y quien sepa el tratamiento que hay que desarrollar, pero está esa cultura vieja de pensar que Bahía tiene más que nosotros, lo tiene pero depende para qué, por ejemplo ellos tienen radioterapia y nosotros no.

VTA: ¿Y por qué en Tres Arroyos no hay una máquina de rayos, y los pacientes tienen que viajar?

“La radioterapia en Tres Arroyos no la vamos a tener. En Tres Arroyos tenemos 3 tomógrafos y en Estados Unidos hay uno cada 200 kilómetros. En el caso de la Radioterapia, somos 50 mil habitantes y son aparatos de 8 millones de dólares y no se le daría el uso o no lo alcanzaríamos a usar continuamente como se usa un tomógrafo. La radioterapia es un tratamiento local, ¿sirve para mamasis, sirve para estómago, sirve para colon? NO.

“No todos los tumores hacen tratamiento radiantes, como no todos los tumores hacen tratamiento quimioterapico. No se puede desenvolver 8 millones de dólares en un aparato que se va a utilizar en un 10 %. Entiendo la angustia y las ganas de contar con este servicio, pero sería desfinanciar al servicio de salud, si invertimos el dinero en eso, no tendríamos medicamentos oncológicos, no tendríamos vacunas”.

“Yo soy oncóloga y me encantaría tenerlo acá, pero hay que ser coherente, ese nivel de gasto implicaría perder otras cosas. Sé que estoy siendo antipática pero es la realidad”.

“Esto no solo sucede en Tres Arroyos, sucede en muchas ciudades, Necochea no lo tiene, viajan a Mar del Plata y eso ocurre en todos lados y en ciudades muchísimo más grandes que Tres Arroyos”.

Para finalizar la Dra. Domínguez se tomó unos minutos de la entrevista para anunciar que el 23 de octubre se realizará en Claromecó una charla sobre prevención de cáncer. El horario y el lugar se dará a conocer en los próximos días.