El sábado 15 de abril a partir de las 21 horas quedará inaugurado en el Centro Cultural La Casona el nuevo espacio gastronómico denominado Pugliese Pugliese Pugliese que brindará servicio todos los días a partir de las 17 horas.

Pugliese Pugliese Pugliese brindará una oferta interesante para los participantes de los talleres que se ofrecen diariamente en La Casona, como así también para el público en general.

Se podrá compartir meriendas, aperitivos diversos, opciones vegetarianas, veganas y para celíacos además de After Office, eventos intra semanales y mucho más.

También acompañaremos la programación de la institución con producciones propias de espectáculos y eventos.

Con la presencia de las Bandas Dynamo Stereo y Mate se reinaugura el bar del Centro Cultural La Casona Foto: Centro Cultural La Casona

La inauguración se completa con el espectáculo de las bandas oriundas de Punta Alta Dynamo Stereo y Mate que estarán brindando un tributo a Soda Stereo a partir de las 22 horas.

Las entradas para el espectáculo, gestionado por Radio Cooperativa Indie Rock, pueden conseguirse de manera anticipada en el Centro Cultural La Casona a $800 o en puerta a 1000 pesos.

Sobre las bandas

Dynamo Stereo es una banda tributo a Soda Stereo conformada por Leandro en voz, Iván en bajo, Andrea en teclados, Jordan en guitarra y secuencias y Toti en Bateria.

Dynamo viene tocando en distintos escenarios de Bahía Blanca, Punta Alta, Pehuen Co y zona de influencia.

Con la presencia de las Bandas Dynamo Stereo y Mate se reinaugura el bar del Centro Cultural La Casona Foto: Centro Cultural La Casona

La banda Mate! regresa a los escenarios de la cuidad. En esta oportunidad con su formato original: Ramón Vargas en guitarra y voz, Víctor Vargas en batería y Marcos Pezelj en bajo. Mate cuenta con dos discos en los que han participado Lito Nebia, Jorge Araujo (ex Divididos) Ariel Minimal (Pez), Edu Schmidt (ex líder de Árbol), entre otros.

Para mas información y/o reservas comunicarse al 2983 355320 (La Casona) o en IG @LaCasona.