Masivo hackeo de WhatsApp pone en alerta al mundo: en Argentina habría más de 2 millones de usuarios damnificados

La semana pasada se produjo un importante hackeo a la red de mensajería WhatsApp, por lo que se calcula que más de 2 millones de cuentas en Argentina pueden estar comprometidas.

Al mismo tiempo, se especula que quienes realizaron el hackeo obtuvieron información de los usuarios utilizando una técnica conocida como scraping, la cual recolecta mucha información de datos y viola los términos de privacidad de WhatsApp.

La importante brecha de seguridad se vio violada de esta manera. La semana pasada se publicó en un foro de una comunidad de hackers el ofrecimiento al mejor postor una base de datos de 487 millones de números de teléfono. Al mismo tiempo, estos números pertenecen a 84 países diferentes, y allí se encuentran los 2 millones de damnificados de la Argentina.

Para las “ofertas” de los más de 32 millones de teléfonos hackeados en los Estados Unidos, el oferente pide U$S 7.000, mientras que por el Reino Unido (unos 11 millones y medio de números), U$S 2.500. En lo que refiere a Alemania, que son un poco más de 6 millones de teléfonos, solicita US$ 2.000 por la información robada.

El consejo para estar alerta es que los usuarios desestimen cualquier llamada de números desconocidos. La información del hackeo fue compartida por el portal especializado en ciberseguridad, Cybernews.

Incluso investigadores llegaron a contactarse con los hackers para pedirles una muestra de los datos obtenidos, y verificaron que los números robados de WhatsApp son reales. El cálculo que se hace es que se obtuvieron uno 500 millones de teléfonos de usuarios reales.

Todo esto podría traer como consecuencia que la información adquirida se utilice con fines de marketing, campañas publicitarias o phishing, e incluso suplantación de identidades.