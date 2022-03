Con el apoyo de la principal fuerza de la oposición y de un oficialismo fracturado, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto que autoriza al gobierno que lidera Alberto Fernández a refinanciar una deuda por unos 45.000 millones de dólares con el FMI para evitar que el país caiga en cese de pagos. Los diputados nacionales de Tandil, Rogelio Iparraguirre y Alejandro “Topo” Rodríguez, votaron y dieron su perspectiva de lo sucedido.

El diputado nacional del Frente de Todos y exconcejal de Tandil, Rogelio Iparraguirre votó en contra del acuerdo con el FMI y acompañó al jefe del bloque político del kirchnerismo, Máximo Kirchner. En total, fueron 35 legisladores del Frente de Todos que se abstuvieron o votaron en contra del acuerdo con el FMI.

Así fue la jura de Rogelio Iparraguirre en el Congreso.

Al final de la sesión el diputado de Tandil Rogelio Iparraguirre apoyó un documento colectivo que difundieron para detallar por qué no acompañaron el proyecto. Bajo el título “La vuelta del FMI a la Argentina; ¿cómo llegamos hasta aquí?”, el texto de 15 carillas advierte en sus conclusiones que el programa acordado con el organismo implica como riesgo la implementación de “un plan de ajuste”, lo que considera “completamente desatinado” para “las actuales circunstancias del país”.

En el caso del diputado nacional y oriundo de Tandil, Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal, aclaró que su espacio decidió votar a favor del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados porque “es una propuesta para construir”.

Rodríguez celebró el texto de consenso al que se arribó tras largas negociaciones en la cámara baja porque “la propuesta que trajo el Ejecutivo no permitía de ninguna manera construir una mayoría para evitar el default”.

"Topo" Rodríguez será el nuevo presidente del Interbloque Federal (Archivo)

”Para nosotros evitar el default significa evitar una nueva estocada a la justicia social; pero a partir de aquí tenemos que trabajar en una agenda de futuro, porque lo que se viene es un presente y un corto plazo muy duro”, advirtió el legislador durante el debate en el recinto.

Por último, deslizó una crítica al titular del Palacio de Hacienda al transmitir su “preocupación con la falta de compromiso que en el Congreso mostró el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su visita del lunes a las comisiones”. ”Guzmán no se comprometió a no volver a darle un bono a los fondos especulativos; sólo contestó que por ahora no lo hará”, insistió tras la sesión.