Después de más de diez años, volvieron a aparecer en la pantalla chica el selecto grupo de amigas de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York gracias al estreno de “And Just Like That”, el reebot de “Sex and the City”. Con la notable ausencia de Samantha Jones, por diferencias personales entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, quien también se sumó al reencuentro fue el Señor Big, interpretado por Chris Noth.

El estreno del revival fue el pasado 9 de diciembre a través de HBO Max y en el primer episodio ya se pudieron ver a los grandes personajes. La nueva temporada se sitúa en Nueva York y muestra a las amigas transitando una nueva etapa de su vida en sus 50 años, pero cuando todo parecía estar asentado nuevas situaciones aparecen y sus rutinas se dan vuelta.

Carrie y Big en "And Just Like That"

Lo que determinó el giro de la serie fue (spoiler alert) la muerte del Señor Big, el gran amor de Carrie a lo largo de toda la saga. Ya casados, con una casa en común y una vida plena y feliz, la escritora debe enfrentar el duelo y superar la soledad. Sin embargo el trágico desenlace de su personaje fue opacado por las graves denuncias por agresión sexual en contra del actor.

Noth fue denunciado por dos mujeres que aseguraron haber sido violentadas sexualmente años atrás aunque él negó las versiones. Estas acusaciones habrían influenciado a la producción de la serie a retirar una de sus escenas sobre el final de la temporada.

Si bien su personaje murió, se esperaba que el Señor Big vuelva a tener una breve aparición en la serie cuando Carrie se dirige a París a esparcir sus cenizas y el guión marcaba que a través de un emotivo recuerdo se reencontraría con su antiguo amor. Si bien el cameo de Noth sería breve, los guionistas estarían evalúando cómo retirar ese momento del final.

Las denuncias se dan a conocer a días de haber estrenado And Just Like That, la nueva temporada de Sex and the City.

Por ahora no está definido y el resultado podrá verse en el estreno del último capítulo que será el 3 de febrero a través de HBO Max, plataforma que libera un nuevo episodio una vez por semana.