“Eternals” fue una de las últimas películas presentadas por Universo Marvel en cines el 4 de noviembre. Los Eternals son ‘super-humanos’ que tienen extraordinarios poderes, son casi inmortales y fueron creados por unos seres cósmicos denominados Celestials. El objetivo de los Eternals es salvar a la Tierra de los Deviants, que solo se dedican a destruir y generar caos a su paso.

‘Eternals’ es la tercera película de Marvel Studios en presentarse este año además de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. El film es llevado adelante por Chloé Zhao y se estrenará próximamente en Disney+.

¿Quién es Gemma Chan?

Es una actriz y exmodelo británica de origen chino. Chan creció cerca de Sevenoaks, una ciudad al oeste de Kent, sureste de Inglaterra, y asistió a la escuela femenina Newstead Wood en Orpington, en el municipio londinense de Bromley.

Gemma fue a candidata modelo en 2006 de la primera temporada de Project Catwalk, versión americana de “Proyect Broadway”.

Gemma Chan. (Universo Marvel)

Gemma formó parte de series como Doctor Who, Sherlock, The IT Crowd, Secret Diary of a Call Girl y Bedlam, y conoció su primer gran éxito con la serie Humans, interpretando a la androide Anita/Mía.

Gemma Chan (Foto: Mario Anzuoni/REUTERS)

Actualmente, interpreta a ‘Sersi’ en Eternals. Tiene una fuerte conexión con los humanos y la Tierra, puede utilizar la materia inanimada y transformarla en la forma que quiera. Sersi estuvo enamorada de Ikaris durante siglos y tiene una fuerte conexión con Sprite.

Es además una especie de historiadora de la humanidad que estuvo presente en el hundimiento de Roma y la Revolución Francesa.