El Trastorno Obsesivo Compulsivo que abruma a David Beckham

David Beckham es uno de los futbolistas ingleses - y del mundo - más mediáticos. Su figura alcanzó tanta fama que es confundido muchas veces con una estrella de Hollywood.

Gran parte de su mediatización se debe a que es pareja de Victoria Beckham, ex “Spice Girl”, y a sus cameos en la trilogía Goal! y en la película del 2017 King Arthur: Legend of the Sword, en el papel de “Trigger”.

David y Victoria Beckham Foto: Getty Images

Fue gracias a su matrimonio con Victoria, que David se convirtió en toda una figura publicitaria y cosechó una fortuna de 350 millones de euros. En el presente es todo un galán y como Netflix lo sabe, decidió llevar adelante un documental sobre su vida.

¿Cuál es el TOC de David Beckham?

En el documental sobre su vida - que aún no tiene fecha de estreno -, David Beckham revelará sus secretos más intrigantes e íntimos. En este sentido, el futbolista creyó oportuno confesar que sufre de un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), hecho que adelantó en una entrevista y que se podrá ver en profundidad en la producción que prepara Netflix.

David Beckham Foto: Web

“Cuando todo el mundo está ya en la cama, me doy una vuelta y limpio las velas, ajusto la intensidad de las luces y me aseguro de que todo está en su lugar. Odio levantarme por la mañana y encontrarme tazas, platos y boles sucios. Pero es cansador tener que limpiar a fondo cada una de las velas”, reconoció el mediocampista inglés sin temor a ser juzgado.

David Beckham

“Preparo la cera, limpio a fondo el cristal. Lo que más odio son esas manchas de humo que quedan alrededor de la vela… Lo sé, soy muy raro”, arrojó Beckham, quien pareciera tener una particular relación con las velas.

¿Qué es un TOC?

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados (obsesiones) que provocan comportamientos repetitivos (compulsiones). Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. (Fuente: Mayo clinic).

¿Cuáles son los tipos de TOCs más comunes?